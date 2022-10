Els accidents de trànsit mortals es concentren a l’AP-7

Vuit persones han perdut la vida a les carreteres del Vallès Occidental en el que va d’any, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). El Vallès és la cinquena comarca catalana on s’han registrat més morts per accident de trànsit aquest 2022, per darrere de l’Alt Empordà (11), el Baix Llobregat (10), el Vallès Oriental (9) i el Baix Ebre (9).

La majoria dels accidents mortals a la nostra comarca s’han concentrat a l’AP-7: “Amb l’alliberació dels peatges, els accidents mortals al tram del Vallès de l’AP-7 s’han doblat”, destaca Òscar Llatje, coordinador de Mobilitat i Seguretat de Trànsit del SCT, en declaracions al Diari. Si la mitjana era d’un sinistre mortal, ara la xifra ha escalat fins als dos. El més destacat del 2022 va ser l’accident múltiple a l’AP-7 (Barberà del Vallès), on un camió va provocar tres morts i deu ferits.

Així i tot, el balanç global és positiu: els accidents mortals a totes les carreteres del Vallès han caigut un 40%. “Ara, el Vallès concentra més mobilitat. A més trànsit, més accidents. Però al global de la xarxa, els accidents cauen”, apunta.

De fet, aquest any a la C-58 no s’ha lamentat cap accident mortal. Altres anys, se’n comptabilitzaven entre un i tres. “Es podria explicar per l’increment de les retencions de trànsit: els accidents no són tan greus perquè les velocitats són menors”, matisa el coordinador de Mobilitat del SCT.

Més de cent accidents a Catalunya

Segons el SCT, fins al 30 de setembre 123 persones han mort en 111 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 102 persones en 96 accidents mortals. Fins al setembre de 2019, van perdre la vida 136 persones en 129 accidents mortals. Pel que fa al nombre de morts, es registra una reducció del 9,6% respecte a abans de la pandèmia.