Les cartes sobre la taula. L’Ajuntament vol que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la futura carretera entre les dues capitals del Vallès i Castellar, passi per sota de la ciutat. El consistori farà una proposta de màxims al Govern de la Generalitat: vol construir més de sis quilòmetres de carretera amb tuneladora, utilitzant una tècnica similar a la de l’ampliació d’FGC.

La proposta de traçat, a què ha tingut accés el Diari, inclou dos túnels de dos carrils per sentit que anirien des del Parc Agrari –al límit del terme municipal de Sabadell– fins a la carretera de Prats de Lluçanès. L’actual ronda Oest també connectaria amb la ronda Nord sota terra. El traçat és una primera aproximació del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament i ara el Govern municipal ha encarregat un estudi a una enginyeria per conèixer la viabilitat econòmica i tècnica del projecte.

Mapa de la proposta: en blau fort, el tram soterrat amb tuneladora; en blau clar, l’ampliació del pont sobre el Ripoll i la rotonda. En groc, la resta de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

“Tot el que sigui possible ha d’anar soterrat. I hi insisteixo: serà una ronda, no un carrer o un carril bici”, assegura l’alcaldessa, Marta Farrés, que deixa clar que els dos carrils per banda és una línia vermella per l’Ajuntament. “Un carril per banda seria quedar-nos com fins ara i no podem gastar per gastar”, sentencia.

El recorregut, punt per punt

1. TÚNELS AL PARC AGRARI

La proposta se centra en el tram de la ronda Nord per Sabadell. La carretera arribaria des de Terrassa vorejant el Reial Club de Golf El Prat i, un cop passat el bosc de Can Bonvilar, ja començaria el tram soterrat. Actualment, en aquesta zona hi ha camps i animals de pastura.

2. ENLLAÇ AMB LA RONDA OEST

Després de creuar pràcticament un quilòmetre de camps i camins sota terra, la ronda Nord de Sabadell i Terrassa es bifurcaria en dues direccions: una per anar fins a la carretera de Prats i l’altra per enllaçar amb la ronda Oest. La proposta planteja que l’enllaç sigui soterrat, com la resta de la via en el seu tram per la ciutat. D’aquesta manera, es podria mantenir la connexió actual entre la Ronda Oest, la carretera i l’avinguda de Matadepera, que dona servei als veïns del barris del nord i als del municipi veí.

3. SOTA EL PASSEIG DE LES PALMERES

Els túnels en direcció Castellar tindrien un pendent aproximat d’un 3%, segons apunta la proposta tècnica de l’Ajuntament. Així, la ronda Nord de Sabadell i Terrassa passaria uns vint metres sota l’avinguda de les Palmeres, l’equivalent a un edifici de set pisos. Els equipaments existents, com el camp de futbol i l’escola bressol, quedarien al marge de les actuacions.

4. LA CONNEXIÓ AMB CASTELLAR

Després d’un revolt, la boca dels túnels se situaria en una nova rotonda a la carretera de Prat de Lluçanès, entre el polígon industrial de la Llanera i el pont que travessa el Ripoll. L’Ajuntament proposa ampliar el viaducte actual i fer que tingui dos carrils per banda, deixant la porta oberta a tancar el sistema de rondes en un futur per l’est de la ciutat.

Pros i contres

El soterrament de tota la ronda té pros i contres, segons el mateix cap d’Urbanisme de l’Ajuntament. Fer l’obra soterrada i amb tuneladora “evitaria molèsties als veïns” dels barris que toquen a la ronda Oest i al passeig de les Palmeres –Can Deu, Sant Julià, la Planada i la Roureda–. Defensen que el traçat sota terra també “redueix l’impacte paisatgístic”: manté la “integritat” del Rodal i permetria la connexió directa entre la Roureda i l’espai natural. Així mateix, s’evita construir un segon pont sobre el Ripoll i intervenir en el bosc de Can Deu i el Torrent dels Colobrers.

El principal problema del soterrament és el seu cost. Segons les primeres estimacions de l’Ajuntament, el tram sabadellenc suposaria entre 90 i 100 milions d’euros, “un lleuger sobrecost en tot cas assumible”, segons l’alcaldessa. Si se suma el traçat fins a Terrassa, la xifra s’elevaria a uns 290 milions d’euros –sis vegades el que va costar la ronda Oest–. El càlcul va en la línia del que va avançar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una visita recent a la ciutat.

I entre Sabadell i Terrassa?

L’altra gran incògnita és com s’arriba des de Terrassa fins a Sabadell. És a dir, quin seria el traçat entre el Quart Cinturó, que acaba a l’avinguda del Vallès de la ciutat veïna, i el Parc Agrari. L’aposta del Govern municipal és construir una nova infraestructura, amb dos carrils per sentit, i no desdoblar la carretera de Matadepera, com ha plantejat fins ara la Generalitat i recull el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. “S’ha de convertir en una via verda, similar a una plataforma única, on passin pocs cotxes, hi hagi espai per a bicicletes i vianants”, asseguren l’equip tècnic de l’Ajuntament.

En tot cas, l’alcaldessa deixa clar que no és un afer estrictament sabadellenc. “Sabadell decidirà el seu traçat i Terrassa, el seu. No decidirem sobre ells, ni ells sobre nosaltres. El que volem és que les dues propostes vagin alineades”, defensa. Segons asseguren fonts municipals al Diari, l’Ajuntament de Terrassa encara no ha dibuixat la proposta de traçat de la ronda Nord. Ha encarregat el seu propi estudi.