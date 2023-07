La ronda Nord de Sabadell i Terrassa costarà uns 200 milions d’euros

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’unir les dues capitals del Vallès amb Castellar, tindrà un cost d’uns 200 milions d’euros, segons ha confirmat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una visita a Sabadell aquest divendres. Els governs de l’Estat i la Generalitat “continuen treballant” per avançar en la infraestructura, després de signar l’acord bilateral de la setmana passada. “És una obra molt necessària per treure trànsit de les ciutats”, ha exposat la ministra en referència a Sabadell i també Terrassa.

La ronda Nord són uns deu quilòmetres de carretera previstos per donar continuïtat al Quart Cinturó (B-40) que avui acaba de forma abrupta a Terrassa i desviar el trànsit de Castellar del Vallès fora de la Gran Via de Sabadell. Actualment, hi ha dos trams oberts de la B-40 –Olesa de Montserrat-Abrera i la ronda Nord de Terrassa– i una en obres entre Abrera i Viladecavalls. Allà les actuacions encaren el tram final i, segons Sánchez, es complirà el calendari d’obertura previst per a finals de 2023.

En el mapa, el traçat orientatiu de la ronda Nord (en groc) i el tram pendent de B-40 entre Abrera i Viladecavalls (en blau):

En la visita a Can Llong, Sánchez ha estat acompanyada de l’alcaldessa, Marta Farrés, el primer tinent, Pol Gibert, i representants del PSC i de l’associació de veïns del barri. Farrés ha assegurat que ja està en contacte amb el Govern de la Generalitat per definir el traçat que tindrà la ronda en el seu tram per Sabadell. L’executiu municipal demana que la carretera passi soterrada amb tuneladora per Can Deu i després des d’allà connecti amb la carretera de Castellar.

La ministra de Transports ha demanat el vot per als socialistes el proper 23 de juliol per “continuar avançant” en infraestructures compromeses com la ronda Nord, la connexió de Sabadell i Granollers en tren i les promocions d’habitatge pactats entre l’Estat i l’Arc Metropolità.

L’estació de Can Llong, sense data

L’estació de Rodalies de Can Llong, una llarga reivindicació veïnal del barri de la ciutat, haurà d’esperar. La ministra ha confirmat que les obres es licitaran aquest 2023. Així i tot, encara no hi ha pressupost ni data per a la seva obertura. “No és el moment de dir-ho”, ha assegurat Raquel Sánchez, per després defensar: “El Govern de l’Estat ha fet que aquest projecte pugui avançar”.

Per la seva banda, l’alcaldessa Farrés ha reconegut “l’enorme esforç” de la ministra per posar “en agenda” la futura estació de Can Llong, tal com demanaven l’Ajuntament i els veïns.