Ja hi ha data per a la connexió entre Viladecavalls i Abrera (B-40) amb la ronda Nord a l’horitzó

Les obres per enllestir la B-40 entre Viladecavalls (Vallès Occidental) i Abrera (Baix Llobregat) han enfilat la recta final i el Ministeri de Transports treballa per fixar la data d’inauguració. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assegurat dimarts que l’estat espanyol li ha notificat que l’autovia entrarà en servei el 30 de novembre. Amb tot, fonts del mateix ministeri precisen que “no consta” una data concreta de posada en servei, per bé que els treballs estan “molt avançats”. Coincidint amb la propera fi de la B-40 cap al Baix Llobregat, Ballart ha aprofitat per reclamar “màxima agilitat” a l’Estat i la Generalitat per perfilar com ha de ser el perllongament de la via entre Terrassa i Sabadell.

Una “reivindicació” de ciutat

Ballart ha assenyalat la fi de les obres de la B-40 fins Abrera com una “reivindicació” de ciutat, i ha assegurat que el Ministeri de Transports i Mobilitat (MITMA) ha notificat al consistori que aquest tram estarà enllestit el 30 de novembre. “Per fi”, ha celebrat l’alcalde egarenc, que ha citat la data en boca del Ministeri en dues ocasions.

Des del MITMA, però, han puntualitzat que “no és possible confirmar cap data perquè no està encara fixada”. Les mateixes fonts han assegurat que les obres estan “molt avançades” i que la intenció és poder concretar la inauguració quan ho permeti l’evolució dels treballs.

Presentació del pla de govern

Ballart s’ha referit al tram de la B-40 fins Abrera durant la presentació del pla de govern de Terrassa, que han escenificat TxT, ERC i Junts en un acte al Parc Sant Jordi. En el marc dels objectius de mandat en l’àmbit de les infraestructures, ha assenyalat l’impuls del tram pendent fins a Sabadell com una de les prioritats dels propers quatre anys.

En aquest sentit, ha demanat “no tardar 30 anys” a començar a concretar i executar el projecte que ha d’unir les dues capitals vallesanes. Després que aquest estiu se signés l’acord entre la Generalitat i l’estat espanyol, Ballart ha insistit de nou en poder iniciar les obres aquest mandat i ha reclamat que el territori pugui dir-hi la seva a l’hora de concretar el recorregut.

El soterrament de la ronda Nord

L’alcalde ha recordat que tant Terrassa com Sabadell han encarregat estudis per veure la viabilitat de soterrar bona part del traçat de la ronda Nord o bé construir-lo en format trinxera, “amb l’objectiu consensuat de què la B-40 tingui el mínim impacte possible sobre el paisatge i els veïns directament afectats”.

Mapa de la proposta: en blau fort, el tram soterrat amb tuneladora; en blau clar, l’ampliació del pont sobre el Ripoll i la rotonda. En groc, la resta de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

L’impacte mediambiental

La tinent d’alcalde i portaveu d’ERC, Ona Martínez, ha recalcat que la ciutat “no vol una AP-7 al nord de la ciutat”, motiu pel qual ha demanat que s’estudiï detingudament el traçat i format de la via “per a què sigui respectuosa amb el territori i el màxim coherent possible amb el nou concepte de mobilitat”.

Al seu torn, la tinent d’alcalde i portaveu de Junts, Meritxell Lluís, ha defensat que la B-40 fins a Sabadell tingui un format de 2+2 “amb diverses rotondes que relliguin el territori, sense ser una via d’agitació i trànsit com ja és la B-30”. “Volem una via que connecti i impulsi l’economia productiva, però amb el menor impacte possible i el màxim servei possible”, ha afegit.