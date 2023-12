La construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que unirà el Quart Cinturó amb la carretera de Castellar a través de Can Deu, passa en mans del Govern de la Generalitat. El Consell de Ministres ha traspassat les competències al Departament de Territori, que s’haurà d’encarregar de licitar i executar els treballs.

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa obrirà una connexió directa entre el Vallès i el Baix Llobregat, entre Castellar del Vallès i Abrera, enllaçant amb la C-58, la C-16 i l’A-2. En clau sabadellenca, es veu com l’alternativa de pas a la Gran Via, per on passen 33.000 vehicles diaris, un terç procedents de Castellar, segons un estudi recent encarregat per l’Ajuntament de Sabadell.

Segons estableix el Butlletí Oficial de l’Estat, l’executiu català s’encarregarà d’establir el traçat definitiu de la nova carretera i de realitzar les expropiacions necessàries per a construir la ronda, així com de la construcció de la nova via. L’Estat avançarà els diners de l’obra, i després serà la Generalitat qui els justifiqui, segons s’extreu de la deliberació del Consell de Ministres. La infraestructura costarà uns 200 milions d’euros, segons les previsions del Ministeri de Transports.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera que aquest pas és “positiu” i s’ha mostrat optimista amb el calendari: “Espero que serveixi per poder tirar endavant aquesta infraestructura clau per a la ciutat”, afirma. “Hem de començar a tirar endavant l’obra i parlar del traçat i del calendari”, afegeix i recorda que la carretera compta amb el “consens” dels ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar.

El Govern de l’Estat s’ha compromès ara a agilitzar la tramitació de la construcció de la ronda delegant les competències a la Generalitat. No obstant això, les dues parts han de signar un conveni definitiu, que està pendent des de fa pràcticament un any i que ha suposat un creuament d’acusacions per la lentitud en la tramitació de l’obra. La consellera de Territori, Ester Capella, s’ha mostrat molt crítica amb la gestió del govern de Pedro Sánchez: “Mentre uns menteixen, el Govern de la Generalitat pot garantir que està compromès amb allò acordat”, assegurava en l’última sessió de control al Govern abans de Nadal.

Soterrada al 100% per Sabadell?

L’Ajuntament vol que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la futura carretera entre les dues capitals del Vallès i Castellar, passi per sota de la ciutat. La proposta de traçat, que va avançar el Diari, inclou dos túnels de dos carrils per sentit que anirien des del Parc Agrari –al límit del terme municipal de Sabadell– fins a la carretera de Prats de Lluçanès. L’actual ronda Oest també connectaria amb la ronda Nord sota terra. “És un traçat respectuós amb l’entorn”, defensa l’alcaldessa.

Per la seva banda, Terrassa també ha proposat que passi parcialment soterrada pel seu terme municipal. De moment, el departament de Territori no s’ha pronunciat sobre el traçat ni la fórmula de l’obra i no és menor: tindrà l’última paraula.