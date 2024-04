A finals de febrer del 2023, el Govern de la Generalitat va decretar l’entrada en excepcionalitat dels municipis del Vallès Occidental -i tot el sistema Ter-Llobregat– per l’estat crític dels embassaments. Des d’aleshores, la sequera ha emergit com un problema latent, que ha obligat les administracions competents a posar fil a l’agulla davant l’agreujament de la situació.

Després d’un any amb la carpeta de la sequera oberta sobre la taula, els municipis de la comarca continuen treballant per reduir el consum d’aigua, ja en fase d’emergència des d’aquest 1 de febrer. Una de les principals conclusions que s’extreuen observant les dades actualitzades a finals de març és que el Vallès Occidental se situa de mitjana per sota del topall màxim de consum per habitant i dia fixat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en l’actual fase I.

L’altra reflexió en clau comarcal és que tots els municipis han rebaixat el seu consum des de l’entrada en emergència. En termes absoluts, Matadepera és qui més l’ha reduït en l’últim any, amb més de 80 litres ‘salvats’ en la comparativa març 2023-2024.

Els municipis excedits

Malgrat això, Matadepera encara és una de les localitats al Vallès que sobrepassen el límit vigent. És, de fet, la que presenta un consum més alt, amb 285 litres per habitant i dia, excedint en 85 el volum d’aigua permès per l’ACA -lluny, però, del rècord de 487 litres consumits el passat mes d’agost-.

Actualment, Ullastrell (212) i Viladecavalls (200) es troben també per sobre o just en el màxim permès. En aquest darrer cas, a més, les dades tenen un asterisc, ja que el consum industrial es mesura de manera desagregada, un fet que distorsiona la lectura de la xifra. Una conjuntura similar viu Palau-solità, que té una despesa de 218 litres, però dins dels límits excepcionals marcats per l’ACA, que ha establert una dotació específica per al municipi deixant el topall en 226 litres per habitant i dia per la seva activitat industrial.

Sabadell i Terrassa fan els deures

A la part inferior del gràfic, amb els consums més baixos, trobem Badia (125 litres), Sabadell (144), Santa Perpètua (147) i Terrassa (163). En el cas de les dues cocapitals, condicionades percentualment pel volum d’habitants que hi viuen, en l’últim any han aconseguit retallar la despesa hídrica en 26 (Terrassa) i 19 litres (Sabadell), un 14% i un 12%, respectivament.

Amb tot, veient l’evolució anual, entrem de ple en els mesos més crítics pel que fa al consum, com són juny i juliol. Les dades recollides fins ara ens situen a les portes d’un probable increment del consum en el territori, en un context en què les reserves d’aigua en les conques internes continua per sota del desitjable. La pluja d’aquest mes d’abril ha fet remuntar lleugerament l’estat dels embassaments (18%), tot i que encara de manera insuficient. Un context que obliga a continuar fent esforços per part de tothom. Les multes en cas d’incomplir els límits ja estan en marxa.

Consulta quant gasta el teu municipi