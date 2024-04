Sabadell començarà a multar els veïns que incompleixin amb les restriccions d’aigua amb sancions de fins a 3.000 euros. La Policia Municipal i un equip d’inspecció de l’Ajuntament s’encarregaran de vigilar i sancionar el malbaratament d’aigua en context de sequera.

Un 2% dels usuaris d’Aigües Sabadell estan el punt de mira, segons explica l’Ajuntament. Són unes 1.500 de les 80.000 llars que s’abasteixen de la companyia sobrepassen el consum màxim previst decretat pel Govern de la Generalitat. Actualment, en situació d’emergència, el límit per llar se situa en 200 litres per persona i dia.

El ple municipal ha modificat el reglament del servei de subministrament d’aigua de Sabadell per incloure les conductes sancionables, després d’aprovar una pujada en la tarifa de l’aigua del 14% a partir del juny. A banda de les multes per qui gasti més aigua del compte, però també es farà pagar fins a 3.000 euros de sanció per als actes incívics contra el clavegueram, qui alteri el comptador d’aigua, regui jardins, omplir estanys o piscines, o mantingui fonts ornamentals obertes, sempre que sigui aigua potable.

Consulta el cercador per saber totes les conductes sancionables, i les multes que s’imposen: