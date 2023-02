Sabadell entrarà en fase d’excepcionalitat per sequera

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveu limitar a partir de dijous l’abastiment d’aigua a 5,9 milions d’habitants a causa de la sequera, que es restringirà a un màxim de 230 litres per persona i dia. L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat al sistema Ter-Llobregat, que abasteix l’àrea de Sabadell i el Vallès Occidental, i a l’aqüífer Fluvià Muga, suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, públiques i privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

El Consell d’Administració de l’ACA preveu aprovar aquest dimecres l’entrada en fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i de l’aqüífer del Fluvià-Muga. Ho ha avalat aquest dimarts el Govern després d’una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en què s’ha constatat l’empitjorament de la situació de les reserves i la necessitat d’adoptar nous canvis per garantir l’abastament. Un cop l’ACA aprovi l’entrada en aquest escenari, els municipis en situació d’excepcionalitat seran 224, de 15 comarques, i un total de 5,9 milions d’habitants. El Govern ha aprovat un Decret llei per protegir els abastaments d’aigua, donar rang jurídic per agilitzar tràmits per a les actuacions que s’hagin de dur a terme i per dissuadir i penalitzar els possibles incompliments.

També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia, molt per sobre encara del consum mitjà, de 117 litres per persona i dia. Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament i perquè s’apropa la primavera amb un volum de reserves molt baix (27%) i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha dit que es passarà del “semàfor groc al taronja”, i al quart dels cinc escenaris totals per gestionar la sequera, que ja dura 29 mesos, 11 més que la del 2008, de la qual es van aprendre algunes coses. L’aigua d’ús agrícola es restringirà un 40%, davant del 25% actual, l’industrial un 15%, davant del 5% actual. De fet, creu que les mesures preses durant el 2022 han retardat sis mesos l’entrada en vigor de les noves restriccions. Segons el Govern, la regeneració d’aigua, les dessaladores i els pous de sequera han aportat més aigua el 2022 i el 2023 que l’aigua dels pantans de Sau i Sant Ponç.

Per tornar a una situació de normalitat, ha dit Jordà, potser haurien de ploure 50 litres per metre quadrat cada dia durant 4 mesos. La consellera ha dit que els models van predir un gener i febrer més plujosos de l’habitual i s’ha complert, però ha recordat que són mesos normalment secs. En el mateix sentit, els models preveuen una primavera plujosa, i això sí que podria ajudar a omplir les reserves. Jordà ha dit que es podria aguantar fins a un any més sense pluges, però aprofitant a nivells extrems totes les mesures.