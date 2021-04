Juanka González: "Les xarxes són clau per als podcasts com 'El Andén'"

La pandèmia ha significat una oportunitat perquè moltes iniciatives artístiques veiessin la llum en l'àmbit creatiu. Una d’elles és El Andén del Rock and Roll, un podcast sobre música impulsat pel cantant i compositor sabadellenc Juanka González. Aquesta iniciativa es pot escoltar setmanalment cada dijous a través de diferents plataformes com Ivoox, Apple Podcasts i altres plataformes.

Quin tipus de continguts fas a ‘El Andén’?

És un podcast setmanal que habitualment es publica els dijous; així com en dades assenyalades com el 8-M. Normalment parlo sobre artistes concrets, alguna temàtica o diferents contextos com la música per conduir, música per fer esports, i altres coses més informals.

Entrevistes músics de Sabadell?

Vaig començar fa temps amb músics en general, però he anat fent alguns especials de músics de la ciutat. Entre ells, vaig parlar amb Llongue i fa uns dies vaig fer un programa on sortia ell, però també Cadania, Pingüino Machete... Tots ells, músics de l’escena local. Normalment poso un parell de cançons de cada grup, però no descarto en un futur orientar més programes cap a l’àmbit local, però ho vull coordinar amb Youtube i encara està en preparació.

Ets músic?

Sí. Alterno aquesta faceta de la ràdio i el podcast amb el món de la música. Soc compositor i cantant. I tinc el meu grup de música que es diu Sin Noticias de Alicia. També treballo amb altres projectes, com una banda tribut a Pink Floyd que es diu Pink Diamond. I fa poc vaig entrar als Beat Boys, un grup tribut als Beatles bastant conegut a Sabadell.

Havies treballat abans amb ràdio?

Doncs no. Amb algun company havia fet alguna col·laboració tot i que no de manera pròpia... i la veritat és que volia fer-ho. Arran del confinament, com que tenia molt de temps a casa, vaig aprofitar per donar-li forma. Ho vaig fer sol, basant-me en diferents podcasts coneguts.

Com està funcionant ‘El Andén’?

És un podcast molt petitet, però va creixent de mica en mica. Des de fa un any fins ara, ja tinc més d’un centenar d’oients, i ja és alguna cosa. I ara, a més, estic col·laborant amb la Facultat de Musicologia a la Universidad Complutense de Madrid. Em van dir que els enviés setmanalment el podcast i ells el pengen a través de la seva plataforma.

Només parles de rock?

En absolut, el nom ve del meu gust personal. Parlo de funky, i altres gèneres com pop, i fa poc vaig fer un especial de cançó protesta amb Adri, que té un podcast que es diu La Yesca. Vam analitzar una mica els seus orígens i repercussions. Toquem diversos estils de música.

Creus que el podcast pot ser una opció de futur per a alguns grups?

Crec que és una manera complementària. Al final és una manera més de fer-te conèixer, i pot servir per començar a introduir amics, familiars, i és un procés molt semblant a altres per quan et vols donar a conèixer.

Si no hi hagués xarxes socials no funcionarien els podcasts?

Clarament. Ivoox es nodreix directament de pàgines i perfils on es distribueix. Si no vas directament a Ivoox, no et trobaries suggeriments. Hem obert diverses xarxes socials per poder recomanar i penjar alguna foto per cridar l’atenció de la gent. Per si sol, un podcast amateur no seria viable.

