El FS Sabadell femení no afluixa i manté el lideratge amb autoritat

El Futbol Sala Femení-Clínica Dental continua intractable. 27 de 27. El frec a frec amb el CFS Les Glòries sembla que es mantindrà fins a final d’aquesta atípica temporada en lluita per l’únic lloc d’ascens. Per tant, les arlequinades estan obligades a no fallar. Ara mateix comparteixen lideratge, però amb un petit marge d’un partit menys que el seu rival directe. El desplaçament a terres tarragonines per enfrontar-se al CFS Vandellòs va acabar amb un resultat escandalós (1-8), però l’inici no presagiava un partit fàcil.

L'equip de Xavi Muñoz va sortir molt espès i, tot i la possessió, se li feia una muntanya trobar la porteria local. El Vandellòs defensava bé i fins i tot va trobar el gol en un contraatac (1-0). Una gerra d’aigua freda. Un penal transformat per Txell Llopart va ser l’inici de la remuntada. Maria Isern i Zoè C. i Zoè J. van ampliar l’avantatge abans del descans (1-4) deixant molt encarrilat el partit. La segona part va ser un tràmit i van arribar quatre gols més (Clara, Isern, Zoè C. i Txell) per arrodonir la victòria i ampliar la diferència de gols en l’average general que podria decidir en cas d’empat de punts final amb el CFS Les Glòries.

El sènior B va igualar davant el Futbsal Iris Badalona (3-3) a Primera Catalana i a Segona, l’EF OAR Gràcia va consolidar el lideratge amb una treballada victòria a Sant Quirze (0-1), seguit de l’Escola Pia, guanyador en el derbi contra el FS Sabadell C (2-0). Tercer és el també representant sabadellenc Génesis Can Deu Associació Esportiva que no va jugar aquesta setmana.

Amics Pou va patir

En la Tercera Nacional masculina, l’Amics Pou Escorial va mantenir el lideratge gairebé in extremis en un duel complicat i molt tens –14 targetes grogues i dues vermelles– a la pista del Solsona (6-7).

El partit va ser una autèntica muntanya russa, amb alternances i un final d’infart. La qualitat del vaeterà Dani Salgado va permetre trencar l’empat en els últims minuts per mantenir la primera plaça que dona accés al play-off d’ascens. Es manté el pols entre Amics Pou i Santpedor. El Grups Arrahona no va jugar aquesta jornada en el grup per la permanència.

Publicitat