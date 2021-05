L’Astralpool es juga a Mataró bona part de les opcions al títol de lliga

L’avantsala de la final del play-off per al títol de la Divisió d’Honor femenina es jugarà aquest migdia (12 h) a la piscina Joan Serra de Mataró entre les maresmenques i l’Astralpool Club Natació Sabadell, en la darrera jornada de la fase regular de la competició domèstica.

Separades per només dos punts de diferència, a favor de les subcampiones de la LEN Trophy, una victòria de l’Astralpool donaria la primera plaça a les waterpolistes de David Palma i de retruc aconseguir el factor piscina a favor davant d’una hipotètica però més que probable final per al títol. “L’equip està en un bon moment i mentalitzat per anar a Mataró i guanyar”, explica el tècnic David Palma, que ja tindrà al 100% recuperada la neerlandesa Maartje Keuning, peça cabdal per al vigent campió de la Copa de la Reina.

Enguany, en el head to head entre sabadellenques i maresmenques, l’Astralpool en surt vencedor després de superar les de Dani Ballart a la final de la Supercopa d’Espanya (foto) i a la Copa de la Reina. En el darrer precedent jugat a Can Llong de competició domèstica es van firmar les taules (11-11).

El masculí rep el ‘Medi’

D’altra banda, l’Astralpool Club Natació Sabadell masculí tornarà a la Divisió d’Honor per rebre aquesta tarda (18 h) la visita del Mediterrani en la darrera jornada de la fase regular. Quim Colet no podrà comptar amb el jugador serbi Nemanja Ubovic, que ahir mateix va conèixer la sanció de quatre partits per l’insult homòfob a Víctor Gutiérrez.

