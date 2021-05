Antonio Hidalgo: "En aquesta categoria els errors penalitzen"

Les valoracions del tècnic Antonio Hidalgo després de la derrota al Carlos Tartiere d'Oviedo (2-1)

Valoració del partit: "Ha estat un partit molt igualat. En el món del futbol, quan fas el més difícil després que se't posin per davant, no podem concedir aquestes situacions. I més després d'empatar. Sabiem que el camp estava molt de pressa. Al davant teníem un dels equips que menys concedeix i el més just hauria estat un empat. En aquesta categoria els errors penalitzen".

L'equip veu estroncada una bona dinàmica de dues victòries consecutives: "Hem de continuar empenyent i creient. Això és una muntanya russa de sensacions i les has d'administrar bé. Ens queden quatre partits importantíssims i el més inmediat és el del Tenerife. L'hem de preparar bé i treure els tres punts".

L'equip es troba més còmode tancat al darrere?: "És difícil saber-ho. En aquesta categoria hi ha moltíssima igualtat, hi ha pocs espais i trobar els u contra u per fora costa moltíssim".

El joc ofensiu, centrat pel carril de Pierre Cornud: "Hem arribat en aquestes situacions, però de perill, perill no n'hem creat massa. No recordo cap més que la del Guruzeta. Les hem de provocar més. Amb el Pierre estem fent mal aquesta temporada".

