L’oferta per al BancSabadell d’Andorra “és bona”

La més que probable sortida del Banc Sabadell (BS) del mercat andorrà, amb la venda del 51% del capital de la seva filial a MoraBanc, ha generat comentaris diversos, donat que BancSabadell d’Andorra és una entitat solvent i rendible.

Joan Llonch Andreu, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, ex conseller del BS i actualment conseller de BancSabadell d’Andorra, ens ajuda a interpretar el context de l’operació.

En primer lloc, “cal dir que no ha estat el BS qui ha volgut vendre; el desencadenant ha estat una oferta de MoraBanc, que vol seguir creixent a Andorra. Un mercat, d’altra banda, format per cinc entitats financeres que s’han de repartir un pastís petit i madur, que obliga a la concentració”.

Per què vol vendre el Sabadell la seva filial andorrana? “Com deia, el mercat -abans un paradís fiscal- és limitat i nosaltres, amb una quota propera al 20%, no tenim més que dues opcions: o comprar una altra entitat o acceptar una bona oferta, i la de MoraBanc ho és”.

“Adquirir una altra entitat -matitza- suposaria un desemborsament molt gran, en un entorn de tipus baixos i marges reduïts, per no parlar dels efectes de la pandèmia. D’altra banda, el BancSabadell d’Andorra, a diferència dels nostres competidors, no pot sortir fora del Principat per finançar-se”.

Precisament, la nova estratègia del BS -després de no fer-se la fusió amb BBVA i a l’espera de la presentació del nou pla estratègic- “passa per caminar sol en el sector financer -cosa que ha estat ben rebuda pels mercats- i per concentrar l’activitat a Espanya”.

L’oferta de MoraBanc podria suposar per al Sabadell uns ingressos superiors als 100 milions d’euros. Amb aquesta operació, MoraBanc creixeria en rendibilitat, solvència i negoci domèstic.

El BS controla el 51% de BancSabadell d’Andorra i, si es materialitza la venda, “està previst que s’inclogui el dret dels accionistes minoritaris locals (uns 700) a adherir-s’hi en els mateixos termes acordats”.

Llonch Andreu destaca “l’ADN sabadellenc” del banc andorrà, que va tenir en Josep Permanyer el seu ‘alma mater’ i “president durant uns anys d’una entitat que va haver de partir de zero al mercat andorrà l’any 2000”.

Segons Llonch Andreu, “tenint en compte els terminis i exigències legals, l’operació podria materialitzar-se al setembre”.

