Bonbon Riech ('influencer'): “M'he de prendre TikTok com una feina”

Raquel Martínez, Bonbon Reich a Tik Tok, Instagram i altres xarxes, és una influencer sabadellenca que tracta el seu dia a dia amb energia i humor. Llicenciada en Magisteri, ja té més de 2,8 milions de seguidors a Tik Tok que dia a dia s’apropen a veure el ja famós Diario de la Raki.

D’on ve el nom de Bonbon Reich?

Sempre dic “bombons” als meus seguidors i vaig voler buscar un nom que hi quedés bé.

Què és el que et va fer decidir a dedicar-te a les xarxes?

Va venir una mica a través de la situació de la Covid-19 i el confinament. La gent es va a ficar a les xarxes socials i interactuar més. Jo vaig començar a publicar una rutina que va fer que la gent s’enganxés més, i això comencés a créixer. A partir d’aquí, com més seguidors tens, més vas treballant el contingut. És una cosa que porta a l’altra.

I abans com les feies servir?

Jo sempre havia tingut les xarxes com una persona qualsevol. Però al Nadal del 2019 vaig començar a publicar unes rutines a través d’uns diaris d’un calendari d’advent. Eren calendaris de beauty i funcionava molt bé. Aquí és on van començar a pujar bastant els seguidors.

En què consisteixen aquestes rutines?

Abans del confinament a Tik Tok, a on em van començar a conèixer més, tenia 400.000 seguidors. Llavors vam començar el confinament i quan va arribar l’agost ja tenia 1 milió i mig de gent que em seguia. Vaig veure que les rutines agradaven, i vaig començar a fer el Diario de la Raki, que són les rutines normals que faig des que em llevo fins al migdia. Són temes de feina, de projectes, els esmorzars –que a la gent també li agraden molt les receptes–, etc. Faig el meu dia a dia en 59 segons.

Treballes d’alguna altra cosa?

Jo era delegada farmacèutica a uns laboratoris i aquest març vaig arribar a un acord i ara em dedico només a les seves xarxes socials. A partir de començar a créixer, també em vaig crear el canal de Youtube. Llavors em va contactar una empresa de representació i he intentat anar-ho combinant tot. També tinc altres projectes que estan sortint gràcies a les xarxes socials.

Ha significat un canvi a la teva vida?

En un any, la meva vida ha canviat 180 graus! Soc molt de la faràndula, i m’agrada molt actuar: sempre he tingut poca vergonya. Però al final, si et dona de menjar cada dia, a part de ser oci t’ho has de prendre com una feina: hi ha dies que et ve més de gust gravar, altres no, altres tens campanyes que no et quadren massa... No sempre tot és tan bonic, però en general és súper positiu.

Encoratjaries a algú que es dediqui a les xarxes?

Jo sempre penso que cadascú ha de fer el que li faci feliç, però sempre he dit que amb 32 anys plantejar-me a deixar la feina perquè les xarxes socials funcionen és perquè també tinc uns estudis i una experiència. Si algun dia aquest projecte a les xarxes no tirés endavant, com a mínim ja estic formada i tinc una experiència que em serveix de pla B. Els començaments sempre són durs per tothom, i no tot és tan maco. Potser en uns anys les xarxes han canviat molt i per això és important tenir un bon currículum, perquè són molts anys de vida per endavant i de treballar.

