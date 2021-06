Càritas atén un 15% més de persones durant la pandèmia

Càritas Diocesana de Terrassa ha atès més de 32.900 persones durant el 2020, el 2,5% de la població dels dos vallesos. L'impacte de la Covid ha estat innegable: les atencions durant l'any passat van crèixer un 15%. I pràcticament vuit de cada deu persones han rebut ajuts directes per necessitats bàsiques, vint punts percentuals per sobre de l'any 2019. "La necessitat hi és, però la solidaritat també s'ha multiplicat en l'any Covid", ha assegurat l'administrador diocesà Josep Àngel Saiz Meneses, durant la presentació de la memòria a la seu de Càritas a Sabadell.

Una de cada cinc llars que han acudit a l'entitat no disposen de cap ingrés. Al febrer de l'any 2020, aquesta xifra no arribava a representar ni tan sols una de cada deu llars. La pandèmia ha empitjorat la situació de les famílies que ja acudien a l'entitat. "El 70% d'usuaris ara estan en una situació més fràgil", sosté Cora Mazo, cap d'acció social de Càritas. De fet, la meitat de les famílies no poden fer front a les despeses d'habitatge.

Un 22% té feina

El 56% són adults entre 26 i 54 anys. Per lloc d'origen, la majoria d'atencions han estat a usuaris amb nacionalitat espanyola (35,8%), seguit per procedents d'Amèrica del Sud (34,5%) i d'Àfrica (26,4%). Segons les dades de Càritas, la ocupació laboral no garanteix sortir de la pobresa: un 22% de les persones estan treballant, mentre que un 68% busquen feina.

A Càritas procupa l'increment de dues realitats, la precarització laboral i l'escletxa digital, que "s'han accentuat en els darrers temps", destaca Mazo. Pràcticament sis de cada deu usuaris de l'entitat diocesana no poden accedir a les eines digitals. "És causa i conseqüència de l'exclusió social, limita els drets i les oportunitats de la gent", afirma la cap d'acció social.

201.610 quilograms de roba

Durant l'any 2020 també ha crescut la solidaritat al territori. Càritas ha incorporat 201 nous voluntaris fins a sumar 1.604 persones i té 494 socis i 723 donants. "Cada persona ha estat imprescindible", subratlla Francesc Llonch, director general de Càritas Diocesana de Terrassa. També s'han impulsat els punts de recollida de roba (74 contenidors al 2020) i s'han recollit 201.610 quilograms de roba, un 18,58% que al 2019.

El 2020 va suposar 2,8 milions d'euros per l'entitat, un 66% provinent d'aportacions privades i 33,8% d'administracions públiques.

