La pluja obliga a fer la processó de Corpus dins de l'església de Sant Fèlix

La pluja va obligar a fer la tradicional processó de Corpus Christi dins de l'església de Sant Fèlix, al centre de Sabadell, ahir a la tarda. La previsió era dur-la a terme a la plaça de Sant Roc, encara que fos en un format reduït per les restriccions de la pandèmia. Aquest cop, les catifes de flors i l'olor d'encens es van quedar dins del recinte religiós. Així i tot, multitud de feligresos van assistir a la parròquia per celebrar la festa d'agraïment a Déu del do de l'Eucaristia, que se celebra seixanta dies després del Diumenge de Resurrecció.

Enguany, sí que es va celebrar la tradicional missa conduïda pel mossèn Xavier Farrés. L'any passat no va ser possible per culpa de les restriccions per la Covid-19. El capellà va recordar als feligresos el motiu pel qual se celebra el Corpus: per rememorar l'últim sopar de Jesucrist a través de l'acció de prendre l'hòstia consagrada i el vi. "Avui commemorem la festivitat de Dijous Sant, encara que ho fem en diumenge", va explicar.

Així mateix, Farrés va aprofitar el dia de celebració per fer una crítica als sectors de la societat contraris a l'església: "Els agradi o no els agradi, gairebé totes les tradicions i festes van lligades a la religió cristiana", va reblar. A més, va criticar que el Procicat no hagi permès fer processons al carrer, mentre que sí deixa fer a "concerts multitudinaris". "Hi ha vares de mesurar diferents i nosaltres sortim perjudicats", va etzibar.

Processó descafeïnada

Un cop acabada la missa i després que els assistents rebessin la benedicció amb el cos i la sang de Jesucrist, va tenir lloc la processó dins de la mateixa església. El mossèn va carregar la Custòdia i va ser acompanyat per alguns feligresos, que un d'ells va transportar la creu de plata amb l'eucaristia, i per infants que feien la primera comunió, així com alguns representants de confraries.

La celebració del Corpus Christi va mantenir el seu vessant solidari i tota la recaptació de la col·lecta de la missa es destinarà íntegrament a Càritas. El mossèn Xavier Farrés es va mostrar esperançat per poder fer la tradicional processó de Corpus al carrer l'any vinent.

L'ou com balla, el passat dijous

Dit això, el passat dijous es va celebrar per primer cop i de forma oficial la tradició de l'Ou com balla a Sabadell per recordar també la festivitat del Dijous Sant. La tradició d'origen medieval consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d'aigua d'una font ornamental, i serveix com a forma d'honrar l'eucaristia.

