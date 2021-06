L'ou com balla, per primer cop, rendeix culte a l'eucaristia a Sant Fèlix

Enguany s'ha celebrat per primer cop i de forma oficial la tradició de l'Ou com balla a Sabadell. Ha sigut aquest dijous 3 de juny al jardí de l'església de Sant Fèlix, al centre de la ciutat. La tradició d'origen medieval consisteix en posar un ou en equilibri sobre el raig d'aigua d'una font ornamental, i serveix com a forma d'honrar l'eucaristia, part de la missa consistent en rememorar l'últim sopar de Jesucrist a través de l'acció de prendre l'hòstia consagrada i el vi.

“Es fa en dijous per recordar la festivitat del Dijous Sant, que és el moment de l’eucaristia”, explica Xavier Farrés, mossèn de l'església de Sant Fèlix, al centre de la ciutat. Alhora, la tradició també serveix com a "complement" de la celebració del Corpus Christi, just aquest dijous 3 de juny. La festivitat del calendari litúrgic és el dijous després de l’octava de Pentecosta, és a dir, 8 dies posteriors a la celebració dels 50 dies després de la Pasqua.

Tot i que explica que l'acte tradicional ja s'havia pogut celebrar abans a alguna parròquia de Sabadell de forma esporàdica, Farrés assegura que aquesta és la primera vegada que es pot veure l'Ou com balla a la ciutat. “Hi ha un moment a l’eucaristia en què es fa una elevació de la forma, un cop consagrada, a sobre del calze”, això simbolitza l’elevació de Jesucrist al cel. En la representació de l'ou, l'eucaristia se simbolitza amb la font engalanada de flors, que representa el calze, i l’ou, que representa la forma consagrada en el moment de la missa, indica el mossèn de Sant Fèlix.

L'origen de la celebració és incert, diu Farrés. “Se sap que la tradició comença a Itàlia, i segurament algun monjo va venir a Catalunya i ho va portar”, i assegura que algunes fonts ja daten la tradició a la Catedral de Barcelona al 1400. “Al 1636 ja està datat que es fa habitualment com a complement de la festa de Corpus”, afegeix el mossèn.

“Quan vaig arribar a Sant Fèlix, fa tres anys, vaig pensar que al pati hi quedaria molt bé un Ou com balla”, recorda Farrés. Tot i això, a causa de la pandèmia no havien pogut celebrar l'acte l'any passat. Explica que “no és fàcil calcular el flux de l’aigua, però després d’unes proves ho hem aconseguit", i finalitza dient que preveuen muntar-ho cada any entre el dijous i el diumenge de Corpus.

