Joan Carles Riba: "Hi haurà canvis i volem sacsejar algunes seccions"

Aquest dijous Joan Carles Riba i Farrés prendrà possessió del càrrec com a nou president del Cercle Sabadellès 1856 després de la seva aclaparadora victòria a les eleccions. Amb una participació del 23,4 per cent del cens, Riba va aconseguir 417 vots davant els 155 del seu rival a les urnes, Ramon Casals. "Pot semblar una mica arrogant per la meva part dir que m'ho esperava, però la veritat és que tenia molt bones sensacions perquè havia rebut una gran quantitat de missatges i comentaris positius aquests dies previs a les eleccions i això s'ha confirmat amb el 75% dels vots. És una gran satisfacció i també una gran responsabilitat", explica el futur president del Cercle, que succeirà a Jordi Andreu a la presidència.

Sota el lema 'Tots Junts fem Cercle', el punt fort del seu programa parlava d'evolució i dinamitzar l'entitat. Això és el que vol impulsar a partir d'ara: "És evident que hi haurà canvis i, per exemple, un dels nostres objectius serà sacsejar algunes seccions. Volem fer un club més competitiu en diferents esports i en fair-play", explica Joan Carles Riba hores després de la seva elecció.

De Sabadell

Encara que la seva ubicació correspon a Bellaterra, el nou president vol que el Cercle es vinculi "com un club de Sabadell. Tenim socis de diferents poblacions, però la majoria són de la nostra ciutat i això és important subratllar-ho. La idea és sumar i la relació amb el Club de Tennis Sabadell serà immillorable. No el mirem com un rival, sinó que volem fer coses junts".

També es plantegen la millora d'instal·lacions –afegir una pista de tennis i dues de pàdel de nova construcció– i ampliar la terrassa creant 'El racó del soci'. Joan Carles Riba vol aprofitar la sortida del túnel de la pandèmia per impulsar nous projectes perquè el Cercle Sabadellès es converteixi en un club més atractiu. "L'objectiu és fer esport i al mateix temps, mantenir el seu entorn familiar, una de les característiques històriques de l'entitat", afegeix.

