Laia Silvestre, nova portaveu del Jovent Republicà de Sabadell

Laia Silvestre serà la portaveu de Jovent Republicà de Sabadell, després que ho hagi escollit la militància en el Congrés Local, aquest dilluns, 6 de setembre. La fins ara secretaria de coordinació de la permanent és estudiant de Ciència Política i Gestió pública (UAB) i de Filologia catalana (UOC).

Pau Monedero serà secretari d’organització; Alba Torras, secretaria de finances; Quim Belmonte, secretari de coordinació i cohesió; Harrison Parpillon, secretari de comunicació; Júlia Ojeda, secretària de feminismes; Joan Gatell, secretari d’activisme; i Gerard Pola, de formació.

La nova portaveu, Laia Silvestre, va destacar la importància de generar campanyes municipals, reforçar la cohesió i la formació i fer la secció local més forta. Harrison Parpillon com a portaveu sortint va agrair la feina feta a la militància en el darrer any, i va valorar positivament campanyes com la dels E-Sports la qual acabà amb una moció presentada en ple a través de la regidora del Jovent Republicà, Glòria Llobet.

També va assistir al congrés Gabriel Fernandez, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell i cap de l’oposició. Va exposar la importància del treball conjunt entre ERC i el Jovent Republicà, destacant el paper de Glòria Llobet com a regidora i el Jovent Republicà com a estructurador i defensor dels interessos del jovent a la ciutat. També va posar com a objectiu la victòria republicana l’any 2023 al consistori.

Santi Valls, president d’Esquerra Republicana de Sabadell, va presentar la cloenda de l'acta i va elogiar la feina feta en el darrer any i ha remarcat la importància de la formació. Finalment, Mercè Espasa portaveu de les joventuts al Vallès Occidental, va emfatitzar en el rol que juga el jovent Sabadell a la comarca.

