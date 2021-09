El Sabadell suma el tercer empat al Collao en un duel molt intens (1-1)

Abonats a l'empat. El Sabadell ha sumat el tercer de la temporada al Collao després d'un partit molt intens. Diego Caballo ha trencat la sequera golejadora en el minut 4, però no ha estat suficient per guanyar. Ha patit el conjunt arlequinat a la primera meitat, però abans del gol de l'Alcoià ha tingut bones opcions per sentenciar, inclòs un travesser de Jacobo.

Tres retocs ha fet Antonio Hidalgo aquesta vegada. Guillem Molina, com ja va passar a Sevilla, ha estat titular en detriment d'Óscar Rubio mentre Aarón Rey i Kaxe s'han convertit en les principals novetats, deixant a la banqueta a Moha i Néstor. Era previsible la titularitat del davanter basc per tenir una referència clara en un estadi com El Collao, de molt joc directe.

El partit ha arrencat amb intensitat i un gran ambient a les graderies del centenari El Collao. El que potser ningú esperava era un gol matiner. La sequera arlequinada s'ha tallat de sobte en el minut 4 i amb un protagonista també sorprenent: Diego Caballo. El lateral esquerrà ha engaltat un xut llunyà després d'una falta llançada en curt per Aarón Rey. La pilota s'ha colat ajustada al pal dret d'un José Juan possiblement tapat pel mur de jugadors que tenia al davant.

El 0-1 ha deixat estabornit uns minuts l'Alcoià, però quan s'ha refet ha començat un autèntic setge sobre la porteria de Kike Royo. Això sí, amb més sensació de perill que ocasions reals. De fet, el porter arlequinat només ha hagut d'intervenir de manera decisiva dues vegades, sobretot en un xut d'Angel López i una rematada de cap del combatiu Jona. La resta, córners i pilotes a l'olla que la defensa arlequinada ha sabut combatre amb eficàcia espartana.

El conjunt local, esperonat pels constants crits d'ànim d'una graderia encesa, ha anat al límit físicament -a vegades amb duresa- i mai ha deixat combinar al Sabadell. Els arlequinats han hagut de centrar-se a defensa amb ordre i gairebé obligats a fer-ho amb defensa de cinc. Tocava patir. Ha faltat una mica més de control i aprofitar els espais. Una incursió d'Alfred Planas sense culminar ha estat l'única aproximació amb cert perill a l'àrea alacantina. Kaxe s'ha barallat amb els centrals, provocant faltes, però no ha gaudit de cap opció. Arribar al descans amb l'avantatge ha estat tot un èxit.

Dos canvis ha fet Vicente Parras a la represa a les files locals mentre Antonio Hidalgo ha substituït el golejador Diego Caballo per Dani Sánchez, probablement per algunes molèsties físiques. La segona meitat ha arrencat amb la mateixa dinàmica de domini local, però amb més precipitació. En canvi, el Sabadell ha trobat l'espai per sortir a la contra. Jacobo s'ha convertit en el protagonista de tres accions gairebé consecutives: xut ajustat fora, canonada al travesser i un altre xut fluix que ha rebutjat José Juan. També l'ha tingut Alfred Planas en la millor fase del Sabadell, que ha pogut sentenciar el partit. No ho ha fet i ha passat el que sol passar en el món del futbol: del possible 0-2 a l'1-1, obra d'Ángel Sánchez aprofitant l'únic desajust defensiu de l'equip arlequinat. Kike Royo no ha reaccionat davant el cop de cap impecable del jugador local, que feia nomées 10 minuts que estava sobre la gespa.

Ha embogit el partit. El veterà Juli ha fregat el 2-1 amb una canonada a prop del travesser i José Juan ha evitat l'1-2 de Xavi Boniquet, substitut de Ramon Folch, poc després. Podia guanyar qualsevol. El Sabadell ha desaprofitat dues bones opcions a la contra. En el tram final ha debutat Toni Gabarre amb la clara intenció de buscar la victòria. Ambició no li ha faltat al conjunt arlequinat a la segona part. Ha faltat més precisió per endur-se els tres punts. Tercer empat en aquest inici de lliga en plena construcció de l'equip. Amb llums i ombres encara.

Fitxa Tècnica

Alcoià: José Juan; Lillo, Carlos Blanco, Raúl González (Primi, m. 46), Pablo Carbonell (Andy Escudero, m. 46), Dani Vega (Ángel Sánchez, m. 58), Imanol (Javi Garcia, m. 86), Fran Miranda, Mourad, Ángel López i Jona (Juli, m. 64).

Sabadell: Kike Royo; Guillem Molina, Aleix Coch, César Morgado, Caballo (Dani Sánchez, m. 46), Facundo, Alfred Planas, Ramon Folch (Xavi Boniquet, m. 67), Kaxe (Toni Gabarre, m. 83), Aarón Rey (Néstor, m. 67) i Jacobo (Moha, m. 75).

Àrbitre: Luis Fernando Collado (Comitè manxec). Grogues: Raúl González, Mourad, Lillo; Jacobo.

Gols: 0-1, minut 4: Diego Caballo; 1-1, minut 68: Ángel Sánchez.

Incidències: Estadi El Collao. 1.700 espectadors. Gran ambient a les graderies, amb presència d'un notable grup de seguidors arlequinats.

Publicitat