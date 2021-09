Les grans empreses aposten per Haddock

S’han guanyat la confiança de petits restaurants i de grans multinacionals com Estrella Damm o Heineken. A través del boca-orella entre propietaris o tancant acords amb empreses importants, Haddock ja és present a centenars d’establiments de restauració de tot Espanya. I el ressò de l’èxit arriba més enllà: la revista nord-americana d’economia Forbes ha citat els tres joves emprenedors de la start-up sabadellenca com un dels equips més creatius de l’Estat en el sector dels negocis.

Haddock és una solució única als maldecaps dels restauradors amb la paperassa. El software que han ideat permet als propietaris saber en temps real totes les despeses acumulades de l’establiment durant una setmana, un mes o un any. S’ha acabat anotar factura a factura en un Excel o treure la calculadora a final de mes.

La start-up funciona amb intel·ligència artificial: fent una fotografia a les factures i als albarans, el sistema de Haddock classifica tots els costos per poder-los veure detallats en un panell de control.

“Per tenir una visió general del negoci, i saber com estàs anant, els restaurants han d’esperar un mes per fer la comptabilitat. No pots analitzar al moment què has de canviar perquè el negoci vagi millor o què has de fer per seguir a bon ritme”, expressa el sabadellenc Pol Rosell, cap d’operacions i cofundador de Haddock.

El també sabadellenc Arnau Navarro, CEO de la start-up i cofundador, apunta: “L’any passat va ser el pitjor de la història per a la restauració. Aquest any és de canvis, l’interès per digitalitzar processos s’ha disparat. Els restauradors volen eines per estalviar temps”. El tercer emprenedor és Carlos Marchal, responsable del desenvolupament tecnològic i cofundador.

Instal·lats al CREC Coworking del carrer del Sol, a Sabadell, dilluns vinent Haddock incorporarà la quinzena persona al seu equip.

Les grans empreses

Estrella Damm i Heineken, dues de les empreses cerveseres més importants d’Espanya, s’han convertit en partners estratègics de Haddock. “Les grans empreses aposten per optimitzar processos, per professionalitzar el sector de la restauració”, assenyala Navarro.

A més, la start-up està tancant acords amb grans cadenes perquè ofereixin el programa que han ideat a les seves franquícies. Paral·lelament, Haddock s’ha guanyat un lloc a l’ecosistema de la restauració i gremis i associacions recomanen la instal·lació del programari.

A sobre de la taula també hi ha l’expansió internacional. Els tres joves emprenedors la preveuen a mitjà termini, però no hi veuen impediments, perquè “és un software escalable”. Mentrestant, expliquen que no deixaran de treballar: “No ens aturarem. Tindrem un producte amb més funcionalitats”.

