Esteve Gené: “Vull un tèxtil i una ciutat per a les noves generacions”

Créixer ordenat i millorat. Aquest és la premissa amb la qual el nou president del Gremi de Fabricants inicia mandat a la seu del carrer Sant Quirze. Esteve Gené lidera una Junta Directiva jove i en contacte diari amb la indústria, que haurà d’afrontar els diversos reptes i amb l’emergència climàtica ben present.

Què pot aportar Esteve Gené al capdavant del Gremi? Bé, la meva idea és que hi ha d’haver una continuitat molt clara amb el mandat de la Rosvi Moix. Per tant, les prioritats segueixen sent la base del que s’ha fet: intentar fer coses per millorar la ciutat i com a Gremi tèxtil, un sector que històricament sempre ha estat un motor de canvi, ara també ho sigui cap a la sostenibilitat. Entre tots hem de fer entendre que aquesta sostenibilitat va des de l’empresa que fabrica i distribueix el fil fins el client que compra el pantaló.

Quina és la situació del tèxtil a la ciutat, un cop sembla que la pandèmia comença a remetre? Ens ha afectat, com és lògic, però no a tothom per igual. El sector de la moda se n’ha vist més ressentit, ja que el nostre client final no ha pogut anar a les botigues a comprar, però el tècnic ha pujat. Tothom s’ha adaptat i les empreses no han tancat i això és un factor molt significatiu de com aquest sector s’ha sabut adaptar-se.

Ripoll i polígon Sud-Oest podrien ser dues de les grans prioritats com a ciutat, ara que hi ha els Next Generation a l’horitzó ? Sí, són els dos plans d’acció que ens toca endreçar. El tèxtil demana un Next Generation dels més importants i aquestes ajudes són importantíssimes. Nosaltres com a Gremi hem d’intentar empènyer i els contactes ja venen amb la Rosvi –Moix–. Amb el Ripoll no només és urbanitzar, sinó que s’ha de fer ben fet pensant en quina utilitat se li pot donar tenint present que està en un entorn verd. Sobre el polígon del Sud-Oest tenim una mancança, que és el volum de gent que marxa de Sabadell a treballar per després tornar-hi. Si ho lliguem amb la sostenibilitat, tu pots donar més facilitats i serveis perquè les empreses vinguin i d’aquesta manera reduiries la mobilitat.

Esteve Gené és un industrial del sector tèxtil, gerent general de l’empresa familiar sabadellenca Tèxtil Gené dedicada al disseny i producció de tot tipus de teixits, amb més de 50 anys d’història

I això quin impacte pot tenir a les empreses tèxtils de Sabadell? Ens pot ajudar, però no són propostes 100% tèxtils. Ara, el tèxtil s’ha reordenat i a on pretenem tenir força a la ciutat amb el tèxtil és millorant-lo. Si ara tenim 100 empreses, aquestes 100 han de ser millors, no només en relació amb la facturació, sinó millors en sostenibilitat, internacionalització i capacitat d’adaptació. Volem millorar aquest tèxtil més que pretendre, tant de bo, augmentar l’ocupació.

Davant l’enorme competitivitat del gegant xinès, com veus el futur a cinc o deu anys vista? Tenim un factor molt latent a sobre la taula que és la necessitat de ser més verds, sostenibles. El tèxtil, i tot en general, ha de tornar a ser més local. La gent ha d’entendre que no vol dir que aquella samarreta que compren a 2 euros l’han de comprar a 10, però hi ha d’haver una pedagogia. Ens interessa a tots fer-ho més a casa. Amb més sostenibilitat, més qualitat.

Lligat amb la ciutat i la industria, com li agradaria que fos el Gremi d’aquí a dos anys? M’agradaria que es creixi, però amb aquesta sostenibilitat. El que voldria és tenir un tèxtil i una ciutat per les noves generacions, amb una visió més ordenada i millorada, perquè ho volem i ho necessitem.

