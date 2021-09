TRACTAMENT AMB INFILTRACIONS DE MONÒCITS

L'artrosi de les mans i els dits és un procés degeneratiu de les articulacions molt freqüent a partir dels 45, 50 anys. Té prevalença en el sexe femení i un component genètic important, així com professional, en pacients amb treballs manuals repetitius. Pot arribar a ser molt invalidant, pel dolor, la inflamació de les articulacions dels dits, la rigidesa articular i per la deformitat articular progressiva.

Els tractaments clàssics com els antiinflamatoris orals, la fisioteràpia o les infiltracions amb cortisona, no sempre són eficaços i tenen un alleujament temporal, i la cirurgia és preferible deixar-la com a últim recurs, ja que a vegades no és molt eficaç.

La teràpia amb infiltracions de monòcits suposa l'últim avanç en tractaments regeneratius, una alternativa molt eficient, per a les articulacions afectades per l'artrosi en general i a les mans en particular.

QUÈ SÓN ELS MONÒCITS?

Els monòcits són cèl·lules sanguínies que tots tenim en el nostre organisme i que pertanyen a la família dels glòbuls blancs. Tenen dues característiques bàsiques com són el component immunològic (defensa de l'organisme davant d'agressions externes, com a agents infecciosos) i el component antiinflamatori. Això els fa una alternativa altament eficaç per millorar el dolor, la inflamació i la deformitat de les articulacions afectades, així com millora la mobilitat i funcionalitat.

La teràpia amb monòcits ens proporciona un valor afegit per la seva capacitat de desenvolupar, mantenir i reparar els teixits. Per tant, obtenim un benefici extra com és la regeneració del cartílag, preservant i frenant l'evolució de l'artrosi.

COM ÉS UNA TERÀPIA AMB MONÒCITS?

Aquest és un tractament ambulatori, que no requereix d'hospitalització ni incapacita al pacient. Consisteix a infiltrar els monòcits en les articulacions malmeses de les mans i els dits.

La tècnica s'inicia amb una senzilla extracció de sang del propi pacient, que posteriorment filtrem fent passar les cèl·lules per un circuit tancat i estèril, per a acabar obtenint els monòcits, que és la part que ens interessa.

A més de les mans, també utilitzem aquesta tècnica en altres articulacions artròsiques (genolls, malucs, columna, etc.), i en artritis reumatoide, obtenint el mateix grau d'eficàcia.

Un altre gran avantatge de la teràpia amb monòcits és que no existeix possibilitat de rebuig, ja que els monòcits s'obtenen de cèl·lules del propi pacient. Obtenim resultats amb una sola sessió, i a diferència d'altres tècniques estem aconseguint uns beneficis molt evidents a mig i a llarg termini.

Des que hem incorporat aquesta tècnica d'última generació en la Unitat del Dolor i Medicina Regenerativa de Grup Policlinic , estem tenint uns resultats molt positius. Notem en els pacients una millora evident en molt poques setmanes, el que suposa una gran satisfacció pel nostre equip i un gran alleujament pel pacient que veu com la seva recuperació es fa realitat.

