Quan la sostenibilitat es converteix en festa: tot el que viuràs el 25 de maig a la Festa BBVA de la Primavera

Hi ha cites que ja formen part del calendari emocional de les famílies vallesanes, i la Festa BBVA de la Primavera de la Fundació 1859 Caixa Sabadell n’és una. Aquest any arriba a la seva 25a edició i ho fa amb més energia que mai: diumenge 25 de maig, de 10.00 a 14.00, l’Espai Natura Sabadell, a la Masia de Can Deu, es transformarà en un gran espai d’experiències on petits i grans podran descobrir que cuidar el planeta és tan divertit com necessari.

Un matí ple d’acció (i sense residus)

El recinte de la masia acollirà una autèntica fira sostenible presidida per un carrusel ecològic i una sínia manual—dues atraccions que funcionen només amb energia humana. Entremig, els cercles de percussió del grup UniSó marcaran el ritme d’una jornada que convida a moure’s, provar i crear.

Els tallers familiars són el cor de la festa. Hi aprendreu a fer girar la vostra pròpia baldufa, fabricar un gall que canta o preparar una bola de llavors per reverdir qualsevol racó del teu barri.

Paral·lelament, la companyia Katakrak aterra amb L’Animalada, un circuit de jocs gegants construïts a partir d’objectes quotidians reciclats. Una lliçó de creativitat que converteix la paraula residu en sinònim d’oportunitat.

Natura, patrimoni i bon gust

I, com ja és una tradició, a la Festa BBVA de la Primavera 2025 podreu conèixer de ben a prop els animals de la granja i descobrir, al Museu de la Vida al Camp, com es vivia i treballava abans de l’era digital.

I per tenir prou energia per gaudir de totes les activitats, podreu fer un mos de la tradicional coca de recapte—amb posada en escena teatral del grup Això Dels Dimecres—us recarregarà les piles sense perdre l’essència de la cuina de quilòmetre zero.

Entrades responsables i aforament controlat

Per garantir una experiència còmoda i sostenible, l’aforament a la Festa és limitat. Pots triar entre:

Entrada general – 4 €;

– 4 €; Entrada + coca de recapte – 7 €;

– 7 €; Gratuïta per a menors de 2 anys.

La recaptació cobreix les despeses de gestió i el control d’aforament, reforçant el compromís de la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb la transparència.

La naturalesa no espera, i les places tampoc. Reserva ja la teva entrada i prepara’t per viure un diumenge que demostrarà que la sostenibilitat pot ser la millor de les aventures familiars.