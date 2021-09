La primera prova de foc per a l’Astralpool CNS

L’Astralpool Club Natació Sabadell tindrà, a partir d’aquest divendres, l’inici d’un dels objectius de la temporada: arribar al més lluny possible a la LEN Euro Cup.

La primera parada en aquest camí complicat serà a Novi Sad (Sèrbia), on l’equip de Quim Colet s’enfrontarà a l’amfitrió Vojvodina, el Zuglo hongarès i l’AE Konstantinoupolis grec: “Ens ha tocat un grup complicat, on no hi ha cap equip fluix. Hi ha tres representants de països que als Jocs Olímpics van fer un gran paper i això ja et diu la igualtat que hi haurà”, explica Colet, mentre remarca l’enorme dificultat per estudiar els tres rivals: “Els serbis han fet fins a set fitxatges i no tenim imatges d’ells. Esperem que durant la competició puguem recopilar tota la informació que estigui a les nostres mans per arribar el més ben preparats possible”.

L’objectiu serà classificar-se entre els dos primers per avançar cap a la següent lligueta, si bé és cert, però, que l’equip no arriba en una maduresa òptima, tal com li hauria agradat al tècnic de l’Astralpool: “Ens falta rodatge. L’any passat vam jugar aquesta fase al desembre, quan ja havíem jugat diverses jornades de lliga i la Supercopa d’Espanya, on vam fer un gran paper. Hem tingut diversos entrebancs burocràtics i això ha endarrerit l’arribada d’alguns efectius. Encara ens falten alguns automatismes”, lamenta. Lluny de sonar a victimisme, Colet avisa que el Club “competirà com ha fet i farà a totes les competicions”, tot esperant poder classificar-se.

En cas de tornar de Novi Sad entre un dels dos primers classificats, l’Astralpool Club Natació podria afrontar sis partits de competició europea en quinze dies. El primer tourmalet d’un equip que enguany espera arribar tan lluny com sigui possible en totes les competicions presents.

