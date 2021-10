L’ArtBo, entre els millors forns de pa de Catalunya

ArtBo Pastissers ha estat distingit com un dels millors forns de pa de Catalunya. L’associació Panàtics, una entitat reconeguda que té l’objectiu de promocionar la indústria del pa, l’ha designat d’entre els 70 establiments del territori on s’elabora millor pa. De fet, és l’únic negoci del sector amb aquesta distinció de Sabadell i de la resta del Vallès Occidental.

El concurs, anomenat La Ruta del Bon Pa de Catalunya, està format per experts professionals de l’àmbit en qüestió (forners, mestres d’escola de forners i pastissers i demostradors de cases de farines) que formen part del jurat. Ells són qui tasten de forma anònima el pa de tots els forns que es presenten al concurs –més de 160 en l’edició d’aquest any–.

A partir d’aquí, a cada forn se li dona una puntuació d’entre 1 i 100 punts tenint en compte deu aspectes diferents del pa: imatge visual externa, la forma i aspecte, grenya i estructura, pes, crosta, molla, alveolat, aroma, sabor i estructura en boca. Després, els forns de pa que obtenen més de 70 punts dels 100 possibles són els que conformen el llistat dels millors forns. En l’edició d’enguany ho han aconseguit 70 establiments, entre ells l’ArtBo Pastissers.

Dit això, cinc locals han quedat finalistes i un d’ells ha estat nomenat guanyador del concurs. Es tracta del forn de pa Méskpa Sabors, de Torelló, amb el seu forner Miquel Saborit al capdavant.

Des de l’empresa sabadellenca valoren molt positivament la distinció de l’associació Panàtics. El seu gerent, Ramon Bosser, assegura que el reconeixement els ajuda a tenir “més prestigi” i els permet tenir “una garantia de qualitat” de cara als clients. “Els rànquings sempre ens ajuden a seguir amb la bona línia de treball que portem”, explica Bosser.

El gerent recorda, a més, que l’ArtBo ja va ser seleccionat entre els cinc locals de Catalunya on es fa millor pa de pagès l’any 2019. El concurs, que l’organitza una associació diferent de Panàtics, també té un reconegut prestigi. “Nosaltres seleccionem molt la farina i tots els ingredients del pa. Treballem per oferir un producte de màxima qualitat per distingir-nos de la resta de negocis”, reivindica.

La pandèmia, però, ha suposat un obstacle per a l’establiment sabadellenc, sobretot els primers mesos de la seva arribada. Així i tot, la distinció com un dels millors forns de pa de Catalunya ha suposat una gran satisfacció per a l’ArtBo. “Estem contents”, finalitza Bosser.

