El sabadellenc Pep Tatché busca el rècord d'Espanya de l'hora de ciclisme en pista

Un repte. El sabadellenc Pep Tatché intentarà batre aquest dilluns el rècord d'Espanya de l'hora de ciclisme en pista. El triatleta local farà la temptativa, que consisteix a cobrir la distància màxima possible durant una hora amb una bicicleta convencional, sense rellotge i sense aigua, al Velòdrom Illes Balears. El protagonista es mostra optimista i recorda que ja va batre el rècord en categoria màster 40-44 anys amb una distància recorreguda de 46,273 quilòmetres.

Actualment la marca a superar la té des de l'any 1971 Roberto Palavecino, afavorit pel canvi de normativa de l'Unió Ciclista Internacional (UCI) per poder certificar-lo que va fer que es desposseís del rècord absolut a Miguel Indurain. "Fa quatre anys vaig intentar, amb èxit, batre el rècord d'Espanya de veterans. Vaig fer 46,3 quilòmetres. En acabar un periodista em va comentar que amb aquesta marca podria batre també el rècord absolut. Li he estat donant voltes durant molt de temps i l'època del confinament em va ajudar a posar-me aquest nou objectiu", explica Pep Tatché.

Diu que la preparació "és molt específica, ja que has d'anar durant una hora a tot el que dona el teu rendiment, no pots sortir ni massa fort ni massa fluix. Com més constant siguis, en velocitat i potència, més lluny arribaràs". També reconeix que "el dia de la prova necessites està inspirat, trobar-te molt bé i que no hi hagi cap problema. Igualment saber patir durant aquella hora. Estic bastant esperançat en què ho podré aconseguir". Aquest dilluns sortirem de dubtes.

