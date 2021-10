Xavi Cazorla: “Fer humor és agraït i no esgota”

Xavi Cazorla (Sabadell, 1983) és un humorista i imitador que treballa tant a la ràdio com a la televisió fent seccions d’humor. Al juliol, la direcció de Catalunya Ràdio va decidir deixar d’emetre el programa en el qual ell era el presentador, APM?. Tot i el cop dur, Cazorla està satisfet de la seva situació professional actual i mira el futur amb optimisme.

Tens una llaga trajectòria en mitjans de comunicació, però, en realitat, vas estudiar ADE. Quan i per què vas decidir fer el pas a la ràdio? Haig d’admetre que no vaig decidir-ho, sinó que vaig tenir sort. Vaig veure una convocatòria per a fer una estada a Ràdio Flaixbac del Carnet Jove. M’hi vaig presentar i em van agafar. Hi feia veus i imitacions de personatges. Gràcies a aquesta primera etapa, després em van acabar agafant.

Per tant, et va servir per agafar l’experiència necessària. Sí, sens dubte. Sempre he dit que m’hauria agradat estudiar Periodisme, però la gent del meu voltant em posava el fre. Tanmateix, he de dir que m’identificava més amb l’humor, que no pas en el periodisme en si. Dit això, a Flaixbac vaig aprendre molt del Peyu. Em fixava en tot el que feia i a poc a poc vaig agafar confiança davant del micròfon.

De Flaixbac ja vas anar directe a Catalunya Ràdio i vas tenir un pas breu per Rac 105. T’esperaves progressar tan de pressa? La veritat és que no, em sento un afortunat. He tingut molts companys que han començat en ràdios locals i jo, en canvi, vaig anar molt de pressa i vaig fer aviat el pas a Rac 105 i Catalunya Ràdio. A vegades m’he sentit com un farsant per no haver estudiat Periodisme, però crec que per fer humor no és imprescindible.

L’imitador sabadellenc va fer un muntatge paròdic d’un vídeo de l’entrenador del Barça, Ronald Koeman, a Twitter que es va fer viral

🔴💣💣💣ULTIMA HORA 💣💣💣🔴

Koeman torna a la sala de premsa, per llegir el menú del dia: https://t.co/ql99i01gLO pic.twitter.com/oFG2fqkLh2 — Xavi Cazorla (@Xavi_Cazorla) September 22, 2021

Després et vas consolidar presentant durant 5 anys a l’‘APM?’ de Catalunya Ràdio. Com et va afectar, per això, la decisió de la direcció de posar fi al programa? Va ser molt fotut i dur. Ho sospitava mesos abans, per això. Era un projecte molt meu i hi havia dedicat moltes hores. He de dir, en defensa de l’APM?, que vam competir contra monstres. A la primera etapa contra La Competència de Rac 1 i després contra el programa de Toni Clapés. Tot i això, valoro molt positivament aquests cinc anys. Personalment va ser una experiència i un aprenentatge molt gran.

Ara col·labores a molts programes, com per exemple el ‘Polònia’, el ‘Tot es mou’, l’‘Onze’, el ‘Zona Zàping’ i la ‘TDT’. Què et prepara el futur? Estic satisfet amb les col·laboracions que faig ara, tot i que faig massa televisió i això em fa respecte. És un any per aprendre i per ser més versàtil. Pel que fa al futur, m’agradaria tornar a presentar un programa de ràdio, no et mentiré, tot i que no em fa perdre la son. Tampoc descarto fer monòlegs, però a curt termini no m’hi acabo de veure. És un món massa sacrificat.

Fer humor cada dia és esgotador? L’humor és agraït i no és esgotador. A mi, personalment, em cansa més la part d’estar connectat sempre a l’actualitat. Això sí, a vegades hi ha dies que estàs ofuscat i que no et ve de gust fer humor. Tot i això, ho acabes tirant endavant. No és fàcil fer riure la gent, però quan ho aconsegueixes estàs molt feliç. L’humor es porta a dins, però també cal treballar-lo.

