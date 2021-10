Jordi Turull fa una crida a "compactar el moviment independentista" en la visita a Sabadell

L'exconseller Jordi Turull ha tornat a Sabadell per mostrar gratitud per "l'escalf" que ha viscut durant el seu empresonament. "Ens hem sentit reconfortats, ajudats. La gent ha estat el motor del coratge allà dins", ha assenyalat a l'entrada del Casal Pere Quart, on Junts per Sabadell ha organitzat un col·loqui. Ha coincidit a la cita amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i amb el portaveu del grup municipal, Lluís Matas.

Turull ha rebaixat les expectatives de la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol: "La meva impressió és que per part del PSOE hi ha voluntat d'anestesiar l'independentisme. No compleix en res, no se li veu ganes. La foto més important de la primera reunió va Pedro Sánchez fent un cafè amb el candidat socialista", ha dit atenent els mitjans. El líder independentista ha recalcat que és prioritari "compactar el front independentista" i ha expressat que és "ingenu negociar" sense comptar amb cap mobilització a darrere.

Durant l'acte, Ciuró s'ha referit a Turull: "És una persona lleial, dels que vol que fem pinya, l'instrument de la unió. Porta l'esperit de Junts pel Sí". Anecdòticament, també ha recalcat que va ser una de les persones que van apostar per ella per encapçalar la cartera de Justícia: "Va ser el meu padrí de consellera".

"El compromís de posar Sabadell per davant d'altres coses l'ha acreditat", ha respost Turull, fent referència a la negativa de Ciuró a ser consellera la primera vegada, pocs abans a les eleccions municipals de 2019, quan va prioritzar la carrera per intentar ser alcaldessa de la ciutat. L'exconseller també ha explicat que el va visitar moltes vegades a presó, com a advocada i després com a consellera.

