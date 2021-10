080 Barcelona Fashion: tot a punt per a l'inici de les emissions dels Fashion Show Films

El 080 Barcelona Fashion arriba a la 28a edició, que tindrà lloc del 25 al 28 d’octubre. El certamen de moda que impulsa la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) tornarà celebrar-se enguany en un format digital a través dels Fashion Show Films, presentacions de les col·leccions que es van gravar del 27 de setembre a l’1 d’octubre a l’Espai XC, a Esplugues de Llobregat, obra de l’escultor català de renom internacional, Xavier Corberó.

El 080 es reitera com una plataforma oberta i multidisciplinar, amb vocació internacional i compromís cap a la sostenibilitat, on es fan visibles creativitat, disseny i innovació. Seguint el camí de les darreres edicions, manté el lema “Undress your mind”, i posa l’accent en la diversistat en el seu sentit més ampli.

Del 25 al 28 d’octubre, el públic podrà seguir l’emissió de tots els continguts a través del 080 TV, des de la mateixa web https://080barcelonafashion.cat/, un front row virtual des d’on es podrà gaudir en primícia de les col·leccions dels dissenyadors i de les marques, així com els Designers Q&A, uns breus curtmetratges on creadors i marques comparteixen les seves fonts d’inspiració, els seus pensaments, així com els procesos de conceptualització que hi ha darrera la col·lecció. En aquests espais, creadors i marques responen a un qüestionari de vint-i-vuit preguntes, coincidint amb la 28a edició del certamen.

La programació també incorporarà la secció Behind the Scenes, on el públic podrà accedir a continguts de moda i espais inèdits d’aquesta edició, com ara el càsting, el backstage i el making of. També s’inclouran peces audiovisuals que desvetllaran com es prepara i produeix una presentació de moda; des d’aspectes com la selecció dels models, passant per la creació de l’estilisme de perruqueria i maquillatge, fins als fittings o el que passa darrere les càmeres.

Programa Fashion Show Films

Dilluns, 25.10.2021

18.00h PALOMA WOOL

18.30h EÑAUT

19.00h IS COMING

19.30h ESCORPION

20.00h JÚLIA G.ESCRIBÀ

20.30h TXELL MIRAS

Dimarts, 26.10.2021

18.30h EIKO AI

19.00h CUSTO BARCELONA

19.30h ANTONIO MARCIAL

20.00h LOLA CASADEMUNT BY MAITE

20.30h LR3 LOUIS RUBI

Dimecres, 27.10.2021

18.00h ÁLVARO CALAFAT

18.30h GUILLERMINA BAEZA

19.00h MARTIN ACROSS

19.30h LEBOR GABALA

20.00h THE (REAL) GARCIA

20.30h MOISES NIETO

Dijous, 28.10.2021

18.30h ALL THAT SHE LOVES

19.00h Y_COMO

19.30h THE LABEL EDITION

20.00h PAOLA MOLET

20.30h AVELLANEDA

Patrocinadors i firmes col·laboradores

Aquesta edició compta amb diverses marques patrocinadores i col·laboradores que donen suport al projecte de 080 Barcelona Fashion. El patrocinador principal és Clearpay, el mètode de pagament ajornat en el sector de la moda.

També són firmes patrocinadores Kevin Murphy (perruqueria oficial), GHD (eines de pentinat professional) i Thuya Professional Line (manicura oficial). Per la seva banda, participen com a col·laboradors M·A·C Cosmetics (maquillatge oficial), Garmin (rellotge oficial), Thuya Formació Professional (equip de maquillatge), Rowenta (planxat i eines d’higienització), Font Vella (aigua oficial) i La Roca Village (destinació de shopping oficial).

