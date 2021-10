Hidalgo: "Demano perdó a l'afició, la primera part és inacceptable"

Després de la derrota, Antonio Hidalgo s'ha mostrat molt autocrític i el seu missatge ha estat demolidor. No pot admetre la primera part que ha ofert el seu equip a l'Estadi Balear. Aquestes han estat les seves reflexions:

QUÈ HA PASSAT A LA PRIMERA PART? "Al futbol hi ha uns mínims competitius, d'actitud i concentració, i nosaltres hem estat molt per sota d'aquests mínims. És una situació que no pot passar. És inacceptable. Ja no és una qüestió de sistemes o tàctiques, és un tema d'actitud".

QUATRE CANVIS AL DESCANS: "En podia haver fet més... He esgotat tots els canvis per intentar canviar la dinàmica. El meu missatge al descans? Doncs que no podíem continuar d'aquella manera. Hem canviat la imatge, s'ha intentat i hem tingut opcions, però l'At. Balears té un bon equip i amb un 2-0 era difícil".

SENSACIÓ PERSONAL: "He acabat molt decebut de la primera part, moltíssim. Sempre defenso els meus jugadors, sempre, però s'ha de viure el futbol d'una altra manera. Hem de competir i lluitar per totes les pilotes, com si fos l'últim partit. No pot ser que el rival ens guanyi en actitud i intensitat".

MISSATGE A L'AFICIÓ: "Només li puc demanar perdó i entenc que pugui estar molt emprenyada amb la primera part. Jo mai em rendeixo, mai. Aquesta setmana, després de guanyar el primer partit, he estat més a sobre dels jugadors que mai. Calia estar molt concentrats i no ha sigut així".

REACCIÓ: "Sí, l'equip ha millorat a la segona part, és el mínim que se li pot exigir. Que competeixi, que corri, que lluiti... Sé que tinc jugadors que es deixen la vida al camp i ha de ser així sempre".

Reunió amb Pau Morilla-Giner

Després de la roda de premsa, Antonio Hidalgo ha mantingut una llarga reunió al mateix vestidor amb el portaveu del conglomerat inversor del Centre d'Esports, Pau Morilla-Giner, present a l'Estadi Balear juntament amb un dels components del mateix grup inversor. Les cares eren de gran decepció. No va transcendir res de la trobada. Tot apunta a una profunda reflexió i no hi haurà conseqüències. Això sí, la situació torna a ser delicada i el pròxim partit davant l'UCAM de Múrcia a la Nova Creu Alta pot ser un nou examen decisiu pel tècnic arlequinat i els jugadors.

