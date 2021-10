El teu defensor: “Fer del solar un espai verd i cuidat"

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

L’Araceli L. denuncia l’estat d’un solar ubicat a la Torre de l’Aigua i reclama més arbrat i espais verds. L’Ajuntament avança que estudia transformar l’espai en una segona fase d’actuació i millorar els entorns.

"Cuidar els entorns verds"

L’Aracel·li L., lectora del Diari de Sabadell ha contactat amb El teu defensor per reclamar una millora dels entorns de la Torre de l’Aigua. La veïna explica que, d’ençà que es va traslladar l’Escola Oficial d’Idiomes a la Gran Via, “el solar va quedar totalment abandonat” i s’ha convertit en un pipicà. A banda, destaca que els serveis municipals “tallen tot el que creix, àdhuc els arbres que intenten créixer en aquest solar”.

L’Araceli, en representació d’altres residents de la zona, destaca que els veïns s’han queixat en algunes ocasions a l’Ajuntament i “hem demanat que es faci un espai verd ben bonic”. En aquest sentit, explica que també s’ha reclamat que no es tallin arbres per no reposar-los a aquesta zona i la resta de la ciutat.

Segons la veïna, ha enviat instàncies, e-mails i altres documents per reclamar una solució a l’Ajuntament de Sabadell, però assegura que fins ara “no s’ha fet res al respecte”.

L'Ajuntament "estudia millorar" aquest espai

El D.S. ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per mirar de donar resposta a l’Araceli i la resta de veïns que comparteixen la reivindicació. Fonts municipals han avançat que l’Ajuntament té previst executar properament una pacificació de l’entorn de l’escola Samuntada, i a hores d’ara “s’està estudiant segona fase a mig termini que incorpori la resta d’espais de l’entorn, com aquest que esementen els veïns”.

Pel que fa l’arbrat, les mateixes fonts apunten que aviat es començaran a plantar 235 nous arbres al sud de Sabadell dins el Pla Director de l’Arbrat Viari. Més endavant també és previst replantar 320 al Parc de les aigües, 570 al Parc del Nord i 152 al nou Jardí del Sud, en són alguns exemples. De fet, s’emmarca en l’estratègia Sabadell més verda, que té com a objectiu fomentar la transició ecològica i lluitar contra el canvi climàtic.

En aquest marc, Sabadell reposarà 2.500 arbres a places i a una vuitantena de carrers de la ciutat abans d’acabar el mandat, a mitjans del 2023. Per qualsevol incidència en l’espai públic, es pot notificar a l’Ajuntament a través de l’aplicació Espai Públic. En tot cas, el D.S. farà un seguiment d’aquesta petició i anirà informant de qualsevol novetat al respecte.

