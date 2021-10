La febre camper irromp amb força

Per primera vegada en les 34 edicions anteriors, el Saló del Caravaning, que se celebra fins demà diumenge, dedica un dels tres pavellons de Fira Barcelona a les càmpers o furgonetes adaptades. Una mostra més que evident que el sector està experimentant una transformació cap a un nou segment: “És una tendència molt clara. S’ha pogut comprovar que grans marques, com Adria, han fet una aposta per la càmper. Abans el tenien com un segment petit i ara la meitat són càmpers, amb sostres elevables i amb més d’una gamma”, explica el sabadellenc Albert Boada, responsable comercial de Via Central, present al saló més important del sud d’Europa.

A dia d’avui, el mercat càmper ofereix preus que poden oscil·lar des dels 40.000 euros fins als 70.000 euros, amb furgonetes adaptades amb nombrosos extres, com suspensions pneumàtiques.

Un nou escenari que des del Gremi d’Empresaris del Caravàning de Catalunya (Gremcar) també han copsat durant aquesta darrera setmana: “La gent busca de tot, però les càmpers o furgonetes adaptades, són les que estan ara més de moda”, assegura Susanna Colom, presidenta del Gremi.

Aquesta febre ha pujat de temperatura gràcies, per molt estrany que pugui semblar, a l’impuls de la Covid-19: L’oportunitat de passar unes vacances amb la teva família, minimitzant els riscos i factors de contagi ha estat una opció massa llaminera per a un nou target de famílies amb fills petits.

Aquest nou segment s’afegeix als dels prejubilats, de 55 a 60 anys, que ja n’era un consumidor habitual d’aquest segment.

Segons dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (Aseicar), l’any passat es van arribar a superar les 8.600 unitats venudes arreu de l’estat espanyol, un 25% del qual venudes a Catalunya: “el sector té molta tradició aquí. Bona part de les empreses importadores tenen seu a Catalunya”, explica Boada.

Canvi de percepció

En els darrers trenta anys, el sector de les furgonetes adaptades ha viscut una metamorfosi: de passar de veure’s com una forma de vida únicament dels hippies, amb les clàssiques Volkswagen T1, entre altres, i on els transformadors o petits carrossers escassejaven, en els darrers anys la situació ha canviat com un mitjó: “De mica en mica va sorgint una idea de mobilitat, ja implantada amb anterioritat a França i Alemanya, que arriba aquí i genera aquesta situació. Ara es veu com un atractiu turístic, una alternativa al turisme que estem acostumats”, detalla.

Fa només tres anys, a Catalunya només existien prop d’una vintena d’àrees de pernoctació. Avui en dia, supera la setantena, situant-se com una de les comunitats capdavanteres en aquesta opció de càmping.

La demanda supera l’oferta

Si l’arribada de les càmpers ha donat ales al sector durant la Covid-19, la temporada 2021 ha tingut les dues cares de la moneda: mentre els complements i accessoris per als campistes patia una forta davallada, comprar una furgoneta camperitzada era com buscar una agulla en un paller: “La temporada ha estat molt estranya, amb els càmpings tancats durant la major part del temps. Per tant, la gent ni renovava ni comprava”.

Però el got mig ple l’ha protagonitzat la gran demanda –superior a l’oferta– que hauria pogut fer augmentar els beneficis de les empreses dedicades al sector: “Ha estat un any d’èxit de vendes, però hauria estat molt millor si no ens hagués afectat també tota la problemàtica del món del motor amb la manca de components i xassissos”, reconeix Colom, en declaracions a l’ACN.

Així mateix, Boada afegeix que “teníem entregues superiors al mig any. Ens arribàvem furgonetes que ja teníem venudes. Ens vam quedar sense estoc”, lamenta.

Si tots els factors acompanyen, s’espera un creixement del 20% l’any 2022, segons dades del gremi català.

