El nombre d'aturats es redueix a Sabadell per vuitè mes consecutiu

L'atur ha tornat a caure a Sabadell per vuitè mes consecutiu. Hi trobem 70 persones aturades menys aquest octubre, un registre, però, inferior al setembre (-530) i a l'agost (-283), segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Es tracta, doncs, d'un efecte positiu de la reactivació econòmica, l’aixecament de les restriccions dictades per combatre la pandèmia i els nivells de vacunació assolits. Dit això, la ciutat tenia a finals d'octubre, per tant, un total de 12.091 persones sense feina —la xifra del setembre era de 12.161—. Es tracta de la xifra d'aturats més baixa des del juliol de 2019, quan hi havia 11.879 persones desocupades. Els serveis, com a activitat preponderant a Sabadell, és el sector que més ocupació genera.

Pel que fa al Vallès Occidental, els aturats baixen a l'octubre en 602 persones —el mes precedent el nombre de persones sense feina es va reduir a 2.378. Ara, la comarca registra 48.262 aturats.

Quant a Catalunya, l'atur registrat també baixa per vuitè més consecutiu i cau en 510 persones a l'octubre, un 0,13% menys que al setembre. En total, hi ha 377.960 catalans desocupats, una reducció del 22% respecte a l'octubre de l'any passat, en plena segona onada, i que suposa 106.599 persones menys a les llistes de l'atur. El gruix de desocupats ja és inferior a la del mateix mes del 2019, quan n'hi havia 387.267. La xifra total d'aturats no inclou els ERTO, que cauen fins als 5.028 expedients que afecten 40.472 treballadors, la xifra més baixa de la pandèmia.

