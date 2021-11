Orto-Days a Policlínic Sabadell: 300€ de descompte en ortodòncia invisible

Jornades gratuïtes d’ortodòncia invisible INVISALIGN® on poden assistir nens i adults, tinguin o no tinguin mútua

Si vols fer una consulta o estàs decidit a provar l'ortodòncia invisible estàs de sort perquè comencen els Orto-Days i, a Policlínic Sabadell, se celebren el 19 de novembre. Els Orto-Days són jornades gratuïtes i individuals, on podràs conèixer el tractament Invisalign® en la teva pròpia boca. Que no estàs segur? Amb un escanejat 3D veuràs com es modelen les teves dents i el resultat final. Aquest tractament el poden fer nens des dels 6 anys, adolescents i adults. Consisteix en uns alineadors transparents (fèrules) que es canvien cada 4-6 setmanes. Són molt estètics i l'alternativa perfecta per a la gent que té por de no veure's bé amb l'ortodòncia convencional.

Es poden distanciar les visites presencials i fer seguiment on-line en cas que calgui, sense interrompre el tractament. És molt còmode perquè es poden retirar els alineadors per menjar i netejar les dents. La durada acostuma a oscil·lar entre 3 i 18 mesos, depenent de la valoració inicial i dels objectius que volem aconseguir.

Quins avantatges té assistir als Orto-days?

Visita informativa personalitzada amb diagnòstic i pressupost tancat

Escanejat 3D per a simular el resultat del tractament (valorat en 200€)

Descompte de 300€ en el tractament indicat

Emblanquiment dental LED + Higiene bucal (consta d'1 sessió en la clínica dental en finalitzar el tractament, valorat en 150€)

Quan són els Orto-days?

A Policlínic Sabadell el 19 de novembre de 2021. Av. Francesc Macià, 30. Sabadell. A la resta dels centres de Grup Policlínic:

Policlínic Torreblanca : els dies 5 i 17 de novembre de 2021

Policlínic Rubí el dia 10 de novembre de 2021

Policlínic Cerdanyola : 22 i 23 de novembre de 2021

Policlínic Terrassa: 24 de novembre de 2021

Com puc apuntar-me?

Les visites són presencials i individuals i cal reservar cita

On-line

Trucant al: 93 515 39 99

Clínica Dental de Policlínic Sabadell | Av. Francesc Macià, 30. Sabadell | Telèfon: 93 716 26 27

Publicitat