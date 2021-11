L'equip femení del C.T. Sabadell es juga la permanència a Múrcia

A cara o creu. L’equip absolut femení del Club de Tennis Sabadell es juga aquest dissabte la seva permanència a la màxima categoria del tennis estatal. Ho farà contra el conjunt amfitrió, el C.T. Múrcia, després de perdre la primera eliminatòria davant de l’Stadium de Saragossa per 3-1 en un duel molt igualat. El conjunt sabadellenc capitanejat per la Yolanda Clemot va tenir l’opció de forçar els dobles on hi havia dipositades moltes esperances de segellar la salvació.

Celia Cerviño va vaure contra Despina Papamichail en tres sets: 4-6, 6-2 i 4-6; Emily Seybold contra Irene Burillo: 6-7 (4) i 3-6; Marina Guinart davant Sílvia Alejo: 6-7 (5) i 4-6. L’únic punt el va aconseguir Maria Jose Luque davant Bianca Turati per un doble 6-1. Es va notar moltíssim l'absència de la jugadora número 1, Georgina Garcia, baixa per lesió.

El duel contra el C.T. Múrcia estava programat en principi per divendres, però la pluja del dia anterior va endarrerir els partits de la jornada i de retruc, aquest decisiu matx per la permanència. El que guanyi encara haurà de defensar la categoria en una posterior promoció. Sobre el paper, el conjunt amfitrió, amb jugadores de rànquing superior, parteix com a superior. En cas de consumar-se el descens, la parcel·la esportiva de l’entitat ja té decidit tornar a la política de jugadores de casa la pròxima temporada com ha fet en anys anteriors.

D’altra banda, en el quadre principal d’aquest Campionat d’Espanya femení per equips, les semifinals les jugaran RCT Barcelona contra C.T. Barcino i el RC Polo Barcelona davant el Club Tenis València. D’aquí sortirà el campió d'aquesta edició.

