El Can Rull s'imposa davant del Tibidabo en el derbi (4-2)

Clara victòria d'un Can Rull que ara convenç molt més que setmanes enrere i no pels resultats, sinó per la capacitat grupal de dur a terme cada circumstància dels partits. L'equip local ha sabut controlar notablement al rival i s'ha emportat un triomf clau per a consolidar-se en la meitat de la classificació.

La figura del conjunt local ha estat clarament Suárez, que ha aconseguit un hat-trick perquè el seu equip tan sols hagi de mantenir el resultat en diverses facetes del partit, davant d'un equip feble, que amb més fam que futbol ha aconseguit materialitzar dos gols mitjançant Juan José i Abel i s'ha emportat la seva segona derrota de la temporada. Amb aquesta victòria el Can Rull es posiciona vuitè amb deu punts, just per sobre del Tibidabo TR, amb un punt menys.

Dissabte que ve dia 20, els de “Numosky” visitaran al Natació Terrassa per a intentar continuar per una línia positiva, que a poc a poc els va col·locant en llocs per a “assegurar la categoria”, que és l'objectiu que han establert des del cos tècnic.

