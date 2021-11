L’Escola Pia trenca la imbatibilitat del líder i s’allunya de la zona baixa

Cop d'efecte de l'Escola Pia a Martorell. L'equip de Pedro Donoso va assaltar la pista del fins el passat dissabte imbatut líder Sala 5 Martorell (3-6) per aconseguir una victòria cabdal per allunyar-se de la zona perillosa de la taula i encarar el derbi davant el Club Natació Sabadell amb bones sensacions.

Les coses, però, no van començar de la millor manera per als interessos escolapis. Tot just començar, els martorellencs s'avançaven (1-0) i dibuixaven un partit complicat. Povedano, a la sortida d'un servei de cantonada, tornava la tranquil·litat als de Can Colapi i feia emmudir el pavelló Municipal de Martorell. Abans del descans, Peluca superava Arriero per capgirar el marcador. A la segona meitat, Arnau Graell, feia el tercer abans que Ramón Sánchez fallés el penal que hauria pogut canviar el guió del partit. Afortunadament, Povedano, de nou, encarrilava el partit (1-4) i obligava als del Baix Llobregat a utilitzar la tàctica del porter-jugador. Malik posava emoció, però no va ser suficient per fer trontollar la porteria d'Ignasi González (3-6).

El Club Natació aconsegueix un bon punt davant el potent Barceloneta (4-4)

Qui també arribarà al derbi amb bones sensacions serà el Club Natació Sabadell després del punt aconseguit davant el Barceloneta al pavelló del Nord (4-4), que serveix per refer-se de la contundent derrota a Eivissa.

L'equip de Borja Burgos s'enfrontava a un dels màxims candidats a l'ascens i això era sinònim de repte majúscul si es volia aconseguir la victòria. Durant bona part de la primera meitat, els nedadors van saber controlar en tot moment els Òscar Agustí, Moha, Rafita i Toti, entre altres, mentre en atac intentava sorprendre Abraham. No va ser fins al minut 14 que es trencaria la igualtat en el marcador: una genialitat d'Òscar Agustí acabava al fons de la xarxa, sense que Manzano pogués fer-hi res (0-1). Coses d'aquest esport, en una primera meitat que no destacava fins aleshores per ocasions de gol, va ser tornar a posar la pilota en joc i Cristian, novament el millor dels nedadors, tornava la igualava (1-1). El partit entrava en un escenari on cap dels dos equips podia controlar el partit. Per estrany que pugui semblar, una greu badada defensiva l'aprofitava Rachid per tornar l'avantatge visitant abans del descans (1-2).

A la segona meitat, el Club Natació va tenir els seus minuts de rauxa i amb un obrir i tancar d'ulls, Pep Font, Cristian Rodríguez i Álex Llamas capgiraven el marcador (4-2). Parcial de 3 a 0 per deixar estabornit al totpoderós Barceloneta. Quedaven cinc minuts, temps suficient perquè els d'Òscar Redondo, amb dues fuetades de Moha i Toti en tinguessin prou per fer el 4 a 4. Resultat just.

D'altra banda, l'Amics del Pou-Nou Escorial va estar a prop d'encadenar la segona jornada consecutiva puntuant després de caure per un ajustat 4 a 2 a la pista de l'Hospitalet Bellsport. L'equip de Francis Barragán, que encara no ha pogut aconseguir la primera victòria de la temporada, continuarà una jornada més ocupant el fanalet vermell.

