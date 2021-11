Pedro Munitis dirigeix la primera sessió del Sabadell a la Nova Creu Alta

Nou cicle. Gairebé amb el temps just després de viatjar des de Cantàbria, Pedro Munitis ha arribat a la Nova Creu Alta, acompanyat del director general, Bruno Batlle, per conèixer la resta del cos tècnic que continua, els jugadors i començar a treballar. La sessió ja s'havia traslladat a la tarda, a l'Estadi, per facilitar la seva presència. Tindrà només tres entrenaments per preparar el seu debut a la banqueta arlequinada aquest dissabte (19 h) davant l'Andorra. La presentació oficial es farà divendres, aprofitant precisament la prèvia del partit.

Pedro Munitis té un repte majúscul: redreçar el rumb, ara mateix a la deriva, de l'equip i recuperar l'ànim de la plantilla i l'afició amb l'únic remei vàlid al futbol: els bons resultats. El tècnic santanderí, de 46 anys, va imposar-se en la cursa de candidats a la banqueta arlequinada després de la destitució d'Antonio Hidalgo. El dimarts es va tancar l'acord, però quedaven alguns serrells per resoldre i fins aquest migdia no s'ha oficialitzat la seva incorporació.

Un dels punts claus era la composició del nou cos tècnic. Munitis arriba acompanyat d'un sabadellenc i exarlequinat com Manolo Sánchez, qui va disputar una quarantena de partits amb el Sabadell a Segona A entre 1990 i 1993. Va arribar-hi procedent de la mítica Penya Los Merengues de la zona sud que, com a anècdota, va percebre uns diners com a compensació. Després de deixar la Nova Creu Alta la seva trajectòria va encaminar-se cap a la zona murciana, primer com a futbolista i després en la secretaria tècnica de diversos clubs fins a coincidir amb Munitis a l'UCAM Múrcia. El seu coneixement de la ciutat i l'entorn del club poden facilitar la integració del tècnic. També s'incorpora el francès Josselin Juncker com a analista en substitució d'Ignasi Salafranca. Ja formava part del cos tècnic al Badajoz, l'últim club de Munitis.

Molt treballador i metòdic

El Racing és casa seva i allà el coneixen a la perfecció. El periodista d'El Diario Montañés de Cantàbria, Marcos Menocal, ens parla de Munitis: "manté els valors que tenia com a jugador: molt treballador i metòdic. Ningú li podrà retreure mai que no treballa al màxim. Cuida tots els detalls, és un gran professional i té molta personalitat. De fet, en el vestidor se'l coneixia com el 'Pitbull' pel seu caràcter fort. En el tracte personal, però, és més reservat".

En el contrapunt negatiu, considera que "li ha faltat una mica de mà esquerra en el tracte amb els jugadors, li costa gestionar els grups. Potser per això no ha acabat d'aconseguir grans èxits com a entrenador". Sobre el sistema de joc, assegura que "és molt partidari del 4-2-3-1, en funció dels futbolistes que tingui, clar. Per sobre de tot intenta ser pràctic, sense renunciar a jugar bé".

