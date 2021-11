El faisà que atrau la mirada al Ripoll

Al riu Ripoll i al seu entorn hi ha diversitat d’espècies, però poques tenen l’espectacularitat del faisà, com aquest fotografiat pel sabadellenc Rafael Serrano a finals d’octubre. El va veure a la zona del molí de l’Amat i el va poder fotografiar amb la càmera, ja que per a aquest tipus d’imatges es necessita un zoom important. “Els colors són molt vius, al contrari que la femella, que és més lletja, aquest crida l’atenció per la coloraina”, assegura l’autor de la fotografia.

Capturar la imatge, a finals d’octubre, evidentment no va ser fàcil, ja que es tracta d’un ocell. Aquesta espècie es caracteritza pels colors brillants, generalment amb una gran varietat de colors rogencs al cos i d’un blau verdós metàl·lic al cap, així com per tenir una cua llarga que pot fer que l’ocell faci fins a 89 centímetres de llargada.

A la zona de pícnic i l’espai que queda per sota el pont del molí de l’Amat és on Serrano ha vist en aquesta ocasió i altres vegades el faisà. Com explica, sempre n’ha vist tant de mascles com de femelles.

Publicitat