Els Mossos i les policies locals blinden la discoteca Waka per evitar una nova nit d'aldarulls

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Sabadell i Sant Quirze han controlat l'accés a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès la nit d'aquest dimecres a dijous per evitar nous incidents com els que es van produir el passat dissabte. Aleshores, hi va haver una batalla campal que va acabar amb dos agents i un treballador de l'establiment ferits.

La situació d'aquesta nova nit prèvia a un dia festiu no ha tingut res a veure amb l'anterior i s'ha desenvolupat sense incidents.

En canvi, la nit de dissabte a diumenge l'entorn de Waka es va convertir en l'escenari d'una revolta en què centenars de joves es van enfrontar amb els porters de la discoteca, a les portes del local, com a protesta per les diferents denúncies de discriminació racista i agressions que s'han produït en els darrers anys. Hi va haver llançament de tanques, pedres i bengales contra la sala de festes tal com recull el següent vídeo:

Al voltant del local d'oci nocturn de Sant Quirze els Mossos van fer un ampli desplegament per identificar tots els vehicles que s'hi van apropar i van fer controls d'alcoholèmia per evitar incidents.

Interior estudia els aldarulls

El Departament d'Interior de la Generalitat ha obert un expedient informatiu pels aldarulls del cap de setmana passat i celebrarà una Junta de Seguretat Local amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per avaluar la situació. Tanmateix, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha demanat que "no es criminalitzi" aquesta discoteca, que assegura que ja ha pres mesures com rellevar del càrrec dos controladors d'accés implicats en els incidents.

