Les pentacampiones entren en acció

El moment de les campiones. L’Astralpool Club Natació Sabadell afronta la primera de les tres grans parades –segona ronda, quarts i final four– en el camí cap a conquerir la sisena Copa d’Europa.

Des d’aquest divendres i fins diumenge, l’equip de David Palma exercirà d’amfitrió de la segona ronda de la fase de grups de la màxima competició continental: “La setmana passada vam fer un mini-stage davant el CN Terrassa i en vaig quedar molt satisfet. Les noies arriben ben preparades per a aquest moment important”, confessa el tècnic, que no podrà comptar amb la baixa d’última hora de la canadenca Gurpreet Sohi, qui fa unes setmanes, coincidint amb la primera fase de grups a Porto, va donar positiu per Covid-19.

Una baixa sensible, però que no hauria de ser molt significativa en un equip que enguany torna a tenir el talent i el potencial necessari per fer realitat el principal i màxim objectiu de la temporada: aixecar una nova Copa d’Europa.

Amb Maggie Steffens ja recuperada al cent per cent de la seva intervenció per solucionar uns problemes físics a l’espatlla dreta –el pròxim cap de setmana rebrà a Abu Dhabi el guardó com a millor jugadora del món del 2021–, l’Astralpool buscarà la primera plaça per als quarts de final: “Si juguem al nostre nivell, és molt difícil que perdem”, assegura Palma. Si bé és cert, però, que no oblida el que va succeir, ara fa dos anys, a Can Llong en la mateixa ronda: “Ens hem de posar la granota de treball des del primer partit per evitar un ensurt com el de l’Utrecht”.

L’estrena de les sabadellenques serà aquest divendres al vespre (19 h) davant el Ferencváros hongarès, un equip que, a priori, és el menys fort del grup, tot i que compta amb diverses jugadores de primer nivell mundial. “No tenen banqueta, però sí que tenen tres o quatre jugadores que cal tenir en compte. El Ferencváros arribarà després de guanyar el Dunaujvaros”, alerta el tècnic David Palma.

Si els pronòstics es compleixen, les sabadellenques no haurien de tenir excessius problemes perquè dissabte (12.45 h) es pugui certificar la classificació per als quarts de final davant el Dunaujvaros i aconseguir el primer objectiu d’aquest cap de setmana: “Arribar amb la classificació aconseguida el diumenge et treu pressió i per als entrenadors sempre és millor”, reconeix Palma.

Diumenge, el plat fort del cap de setmana, en el qual Astralpool i CN Mataró (14 h) s’haurien de jugar la primera plaça.

Publicitat