Un any més, i en vigílies de les dates més assenyales per assegurar la sostenibilitat del teixit comercial de Sabadell, Junts per Catalunya promulga la campanya "el teu barri, la millor botiga. Una iniciativa per fomentar entre els veïns de la ciutat el comerç de proximitat.

El grup de Junts per Sabadell ha realitzat una ruta per diferents establiments del centre de Sabadell per tal de donar suport al teixit comercial abans de les festes de Nadal, unes dates en les quals el comerç local ha anat perdent competitivitat envers les grans empreses en els últims anys. La iniciativa s'ha acompanyat d'un petit manifest on s'ha remarcat "la qualitat del comerç local de Sabadell", i la transcendència de donar-li suport en aquestes dates tan assenyalades.

