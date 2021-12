En ratxa. L'OAR Gràcia segueix sumant i ja encadena sis victòries consecutives després de superar el Poble Nou per 31-37. Com s’esperava, el conjunt barceloní va ser un rival molt exigent que va obligar els verd-i-blancs a mantenir alta la intensitat i a no perdre mai la concentració. A la primera part, igualada, entre que no va acabar de trobar el ritme de joc adequat i que va desaprofitar clares oportunitats, el conjunt de Cesc Borrell no va poder passar dels mínims avantatges en el marcador, aturat en 15-16 en temps de descans.

A la represa va sortir endollat i aviat va deixar enrere el Poble Nou (16-21), marge que va administrar amb solvència gràcies al bon paper del porter Pau Hernàndez, autor a més de 2 gols de porteria a porteria, i a la regularitat en la culminació de les possessions. Tonchi Vàzquez, amb 9, va ser qui més va contribuir a la causa en un equip que és el màxim golejador de tota la Primera Nacional. L'OAR té llicència per somiar aquesta temporada.

