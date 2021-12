Conflicte al Gimnàs Municipal: qui pagarà l'acomiadament dels treballadors?

Al serial del Gimnàs Municipal se li ha d'afegir un nou capítol. Quan només queden poc més de quinze dies per arribar a 31 de desembre, data de finalització de la pròrroga forçosa, i sense data per a l'obertura de pliques –quan s'han de conèixer les tres empreses que s’han presentat a la licitació–, la desena de treballadors del centre esportiu s'han posat en mans d'un advocat laboralista davant el conflicte entre l'empresa gestora, igesport, i l'ajuntament de Sabadell.

El motiu? Qui ha de pagar la indemnització per acomiadament de la desena de treballadors. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, la intenció d'Igesport és que ha de ser la nova gestora qui ha de subrogar els contractes laborals. La continuitat d'algunes de les activitats dirigides sota la nova gestora seria el punt de la discòrdia.

Si bé és cert que a les bases per la licitació del Gimnàs municipal no hi figura cap clàusula de subrogació, la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic no estableix l'obligació d'incloure a les pliques una clàusula de subrogació. En tot cas, s'haurà d'afegir una clàusula de subrogació quan la previsió s'estableixi a una norma legal, a través d'un acord de negociació col.lectiva d’eficàcia general o al conveni col·lectiu.

S'esgota el termini: només queden onze dies hàbils

A hores d'ara, el que se sap és que hi ha tres empreses que des de fa un mes i mig van presentar candidatura, però encara no saben si podran accedir-hi per a la seva gestió. El procés, però, ha viscut diversos contratemps que estan fent demorar l'anunci. Un cop tancat el període, es van produir al·legacions per part d'Igesport, que han endarrerit els timings. A finals del mes passat, la situació administrativa era la següent: els tràmits de validació administratius del decret ja estaven en marxa, però és un procés administratiu que, segons fonts municipals, es podia demorar diverses setmanes. A 16 de desembre, el procés està en stand by i el termini s'esgota.

