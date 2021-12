La Cambra Sabadell i Connector treballen en l’acceleració de sis ‘start-ups’

La Cambra de Comerç de Sabadell, juntament l’acceleradora Conector, ha posat en marxa CambrAccelera, un programa que, ara com ara, ajuda en el seu creixement sis empreses de recent creació. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de Banc Sabadell, Holistex, Uriach, Fluidra i Centre d’Esports Sabadell, pretén impulsar deu start-ups a l’any i aportar de 25.000 euros per a cadascuna d’elles.

Inscripcions obertes

CambrAccelera, que ja ha començat amb els seus primers mòduls, encara té inscripcions obertes, ja que durarà gairebé sis mesos. Entre els projectes es troben solucions digitals que busquen millorar la vida quotidiana de les persones, com una plataforma per concentrar usuaris per a l’ús de les subscripcions grupals de serveis com Netflix, un comprovant de lliurament intel·ligent per a comandes en línia, i una plataforma d’interacció entre influencers i els seus seguidors.

El pla ofereix a les start-ups tots els serveis necessaris per materialitzar la seva idea. Per exemple, alguns experts com Mònica Gispert, de Laboratoris Uriach, o Joaquim Badia, de la Cambra, aporten la seva experiència a les empreses emergents.

Una vegada transcorreguts els sis mesos de l’acceleració, els equips fundadors presentaran el seu projecte al DemoDay, un esdeveniment per aconseguir finançament entre els més de 300 inversors que s’hi reuneixen. El president de la Cambra, Ramon Alberich, considera que CambrAccelera suposa “una oportunitat” per crear un ecosistema tecnològic a Sabadell.

