Aquest mes de desembre es compleixen 135 anys de la creació de la Cambra de Comerç de Sabadell. L’entitat va ser constituïda l’any 1886 a l’empara del Reial decret de 9 d’abril d’aquell mateix any per reconèixer com a tal les que aleshores eren associacions voluntàries de comerciants i industrials.

Fins a l’actualitat, la seva raó de ser ha estat l’exercici de determinades competències de caràcter públic, com ara la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç i la indústria. A més, al llarg dels anys, l’objectiu de la Cambra de Sabadell ha estat donar suport en competitivitat, formació i internacionalització a petites, mitjanes i grans companyies.

Dit això, l’entitat econòmica ha passat per moments de tota mena i ha viscut de primera mà les principals crisis econòmiques del segle XX i XXI. L’actual president de la Cambra de Sabadell des de l’any 2019, Ramon Alberich, explica un dels moments més complicats per l’entitat: “Hem hagut de fer front a moltes crisis, però jo em quedo sobretot amb una de les més recents. L’any 2010 el govern espanyol va establir un decret en què es va modificar la llei bàsica de les cambres oficials de comerç, eliminant per a les empreses l’obligatorietat de pertànyer-hi, motiu pel qual va quedar anul·lat el recurs cameral permanent que les cambres cobraven a totes les empreses fins llavors. Ens vam quedar sense gairebé el 60% dels nostres ingressos”, explica.

No obstant això, Alberich assegura que la Cambra s’ha sabut sobreposar a totes les crisis i, que gràcies a això, aquest mes celebra els 135 anys de vida. “Estem molt orgullosos, ja que no deixa de ser una fita singular. Podem dir que tenim una trajectòria de més d’un segle. Però, no ens aturarem aquí, en aquests moments estem en moltes ganes de fer coses noves i afrontar el futur”, exposa.

En aquesta línia, Alberich assegura que la Cambra de Sabadell haurà de tenir un paper “crucial” per ajudar a les companyies de la ciutat i de la comarca a digitalitzar-se i ser més competitives en el futur més pròxim. “La digitalització de les empreses serà molt important. Com a Cambra hem de començar a formar-les per fer-los el camí més fàcil”, argumenta.

De fet, Alberich creu que tot i que l’entitat econòmica gaudeix d’una bona valoració entre les empreses integrants, opina que ha de millorar “encara més” el seu servei i establir una relació més estreta amb elles. “Volem crear un vincle més fort i intens amb les empreses, ja que pretenem que tinguin un sentiment de pertinença cada cop més gran cap a la Cambra. A més, també hem de crear més xarxes i afavorir les sinergies entre elles, a través de més sessions i jornades empresarials”, exposa.

D’altra banda, el president de la Cambra afegeix altres objectius a curt termini per l’entitat: “Des de la Cambra hem de tenir una posició ferma de lideratge en el marc de les cambres catalanes. A més, estem tenint un paper principal a l’hora de reclamar una llei pròpia per a les cambres de Catalunya. Volem adaptar la legislació, perquè puguem enfrontar el futur amb moltes més garanties. Hi ha optimisme per aconseguir-ho”, apunta Alberich.

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell es mostra confiat que l’entitat seguirà celebrant aniversaris o que ho farà mantenint un paper protagonista en el sector econòmic. “La Cambra ha sigut una entitat pionera en la prestació de serveis i segur que ho seguirà sent“, conclou Alberich.

Publicitat