El grup 4 de Segona Catalana ofereix aquest cap de setmana una jornada apassionant

La jornada 11 del grup 4 de Segona Catalana serà una de les més interessants pels partits que protagonitzaran els equips de Sabadell. Hi ha la possibilitat que els equips de la nostra ciutat s'acabin ajudant entre si, però també podrien donar-se resultats que compliquin la situació de tots o alguns d'ells.

D'una banda, el filial del CE Sabadell, que se situa líder amb 21 punts, rep a l'últim en la classificació, el CE Sallent. A priori, es pot assegurar de què es tractarà d'un partit senzill per als de Jordi López. No obstant això, la necessitat de sortir dels llocs de descens dels dirigits per Andreu Peralta i Joan Marín, és un aspecte a tenir molt en compte per als arlequinats que no es poden permetre cap mena de relaxació ja que tan sols es posicionen un punt per sobre del seu perseguidor més pròxim.

El que li trepitja els talons al Centre d’Esports és el Pirinaica FC (20 pts.), que justament aquest diumenge (12h) rep al Tibidabo Torre Romeu. Una victòria dels visitants afavoriria al líder Sabadell perquè, encara que perdi el seu partit, continuaria en el més alt de la classificació.

No obstant això, el que també té possibilitats i ganes de barallar el lideratge és el Joanenc FC (18 pts.), que visita al Can Rull aquest diumenge des de les 12.15h. Els de Marc Viladrich necessiten una victòria i una derrota del CE Sabadell, però no el tindran res fàcil davant dels de Numosky, que es posicionen cinquens amb 17 unitats i han anat guanyant molta confiança des de l'inici de temporada. Probablement aquest serà el partit amb més transcendència de la jornada, tant per com arriben i on se situen tots dos equips, com també pel que es juguen i el que podria significar per al campionat.

