L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, va reunir-se la setmana passada amb el conseller del departament d’Interior, Joan Ignasi Elena, per exposar-li els darrers incidents que ha patit el municipi ocasionats per la discoteca Waka Sabadell. En el darrer mes i mig, s’hi ha viscut una agressió amb presumptes motivacions racistes per part dels porters, un apunyalament a un menor d’edat, una pallissa dels controladors d’accés a un jove barceloní i un assalt massiu en contra del local per part de centenars de joves per protestar en contra dels darrers fets.

Durant la trobada, l’alcaldessa de Sant Quirze va demanar a Elena “més presència continuada dels Mossos d’Esquadra en aquesta zona sensible del municipi, on és necessari evitar situacions que puguin provocar agressions, baralles o robatoris”, com les que s’han produït recentment.

Oliveras va traslladar al conseller la seva preocupació respecte a les actituds reiterades del personal de Waka Sabadell, “que fa anys que provoquen incidents”. Durant l’assalt de la matinada del 5 de desembre, van resultar ferits lleus dos Mossos d’Esquadra, mentre que un dels responsables del local va ser evacuat amb una forta ferida a l’ull dret provocada per l’impacte d’una pedra. El llançament d’ampolles i d’altres materials també va provocar forts danys en la infraestructura de l’edifici i en vehicles policials.

En la reunió, l’alcaldessa va insistir en la necessitat donar visibilitat als Mossos a la zona de la discoteca, “on hi ha joves, alguns menors d’edat, i on no s’arriba amb els efectius de la Policia Local, perquè tampoc és de la seva competència”. Segons fonts municipals, el conseller va mostrar el seu interès per resoldre la situació, i es va comprometre a assistir a una Junta de Seguretat a principis de febrer al municipi.

