La discoteca Waka és a l’ull de l’huracà després de reiterades acusacions d’actuacions violentes i presumptes polítiques d’accés racistes per part del personal. El darrer cas, la brutal pallissa que un jove barceloní va rebre per part de cinc porters, ha posat en marxa una iniciativa amb més de 5.000 signatures per tancar el local i va desencadenar una allau de violència. Una setmana després, centenars de joves es van aplegar a davant de la discoteca i van llançar pedres, ampolles de vidre, bengales i tanques. Dos agents de Mossos i un treballador van resultar ferits.

Marc Macià és el noi barceloní de 24 anys que va ser agredit pel personal de la discoteca, el 27 de novembre. Era a la cua del local per celebrar l’aniversari d’un amic i va acabar a l’hospital amb la mà trencada, un traumatisme facial i múltiples contusions, tal com mostra l’informe mèdic a què ha tingut accés el Diari de Sabadell. L’agressió l’ha obligat a agafar-se una baixa laboral de 35 dies.

"Era a terra i em trepitjaven el cap"

Era a la cua de la discoteca amb els seus amics quan el porter va denegar l’entrada al grup de davant seu. Segons relata, el porter del local va pensar que ell en formava part: “Els van fer fora, no em vaig adonar ni per què. Aleshores, un dels controladors d’accés em va agafar el braç i em va estirar cap a fora. Em va empentar amb una mà a la cara i a l’altra contra el pit”, recorda.

En aquell moment –reconeix– es va rebotar. Però no va tenir temps a fer res, segons detalla: “Dos controladors d’accés van saltar a sobre meu. Em van llençar cap a fora i, un cop a terra, em van lligar els canells i els turmells amb brides. Entre cinc, em repartien puntades i cops de puny. Em trepitjaven el cap amb les botes”.

Els seus amics van reaccionar, segons descriu: “N’hi va haver dos que van intentar trucar la policia i els van destrossar els mòbils. El meu millor amic va intentar evitar que em peguessin i li van trencar el llavi d’un cop de puny”.

Finalment, els Mossos van arribar a la discoteca. En aquest moment, Macià assegura que els controladors d’accés que el van agredir van amagar-se al local i en van sortir altres per a substituir-los. També va arribar personal del Servei d’Emergències Mèdiques per atendre’l. “L’home de l’ambulància em va dir que cada cap de setmana era el mateix, i que a veure si tancaven la discoteca”.

“Jo no tinc por, arribaré fins on calgui”, recalca Macià. “Com pot ser que siguin tan salvatges en una discoteca on entren menors d’edat?”, carrega indignat.

Les mesures de la discoteca Waka

La discoteca ha exigit a l’empresa de seguretat que prengués mesures arran de l’incident. Dos dels controladors d’accés han estat substituïts, en conseqüència. La patronal de l’oci nocturn, Fecasarm, considera que és suficient: “Demanem que es deixi de criminalitzar la discoteca Waka, atès que ja ha fet el què li tocava fer”.

Paral·lelament, el departament d'Interior ha obert un expedient informatiu pels aldarulls de dissabte. I per altra banda, l’Ajuntament de Sant Quirze ha anunciat que actuarà judicialment contra el local i demana a la Generalitat que es faci càrrec del cas “per acabar amb els delictes d’odi". Alhora, expressa “cansament” de les derivades que comporta la discoteca al municipi.

Polèmiques precedents

L'agressió a Marc Macià té precedents recents. En el darrer mes, ha transcendit el vídeo d'una agressió suposadament racista a un jove per part dels porters i l'apunyalament a un menor a l'exterior del local.

🔴 Agressió racista per part de la seguretat de Waka Sabadell. Un jove ha rebut una brutal pallissa aquesta matinada després que els porters li neguessin l'entrada al local. pic.twitter.com/IZzcZWVOAD — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) November 1, 2021

I hi ha precendents una mica més llunyans. L'agost de 2019, dos joves van resultar ferits pels porters, tal com demostra el vídeo que va córrer a xarxes socials. Denuncien que van rebre un cop de peu a la boca i cops amb una porra extensible a l’esquena.

Un controlador de acceso de una discoteca puede hacer esto? #WakaSabadell 🤢🤮 ESPERO QUE SE LES CAIGA EL PELO pic.twitter.com/CJoPWIKYJi — Xexu (@by_xexu98) August 5, 2019

El novembre del mateix any, l'Erik, un jove de 21 anys, va denunciar que no l'havien deixat entrar "pel fet de ser negre". Arran d'aquest cas, la Generalitat es va plantejar denunciar la discoteca per impedir l'accés a persones pel seu color de pell.

No el van deixar entrar a la discoteca Waka de Sabadell per negre. Va posar un full de reclamacions i li diuen que no servirà per res. Ningú de la cua hauria d'haver entrat després d'això. @SOSRacis @Aj_Sabadell pic.twitter.com/P3ZqR3T4GN — Nyavi (@XaviBuxeda) November 7, 2019

Publicitat